跨越種族的救贖！曾「與世隔絕」狗在小貓陪伴下打開心房

近日一段橫跨物種相互療癒的寵物故事在網路上引發關注，一隻曾長期生活在繁殖場籠舍中，心理創傷嚴重的9歲狗狗「布魯斯」，在被一對善良夫妻收養後仍鬱鬱寡歡，直到家中迎來另一隻同樣歷經磨難的小貓「但丁」，牠才逐漸走出陰影，重新找回對生活的信任與笑容，溫暖轉變令無數網友動容。

據了解，「布魯斯」是從非法與高密度繁殖環境中被救出的犬隻，自出生起便被關在狹小籠內，缺乏正常社交與安全感，因此被領養後，牠在新家中仍表現得格外拘謹，始終小心翼翼地待在角落，甚至在主人外出上班時，會出現明顯的分離焦慮症狀。

「布魯斯」長時間蜷縮在狗窩裡，畏縮的模樣讓主人感到十分心疼，直到家中新成員小貓「但丁」的到來，才讓事件出現轉機，「但丁」雖然過去同樣擁有悲慘的經歷，牠在一場火災事故中被救出，但性格卻意外溫柔穩定，成為了狗狗黑暗中的一盞明燈。

「但丁」總會主動靠近「布魯斯」，貼著牠靜靜陪伴或在身旁小睡

每當主人離家時，「但丁」總會主動靠近「布魯斯」，貼著牠靜靜陪伴或在身旁小睡，彷彿像在用行動傳遞「你不是一個人」，在這樣日復一日的陪伴下，「布魯斯」也終於開始放鬆警戒，願意走出原本固守的小角落，在家中慢慢探索，情緒也逐漸穩定下來。

如今的「布魯斯」已經判若兩犬，牠的臉上經常掛著笑容，精神與活力明顯與先前不同，「但丁」也依然陪在身邊，一狗一貓就像天生註定的夥伴，對此主人感性表示，很幸運自己能遇到一隻善良且包容的小狗，也同時擁有一隻如天使般的小貓。