跨越脊病生命前行 20位脊損傷友出新書
曾因重大車禍導致全身癱瘓的脊髓損傷病友李政道，經常承受著神經系統緊繃與痠痛與關節肌肉僵硬與痙攣的強烈痛苦。在接受花蓮慈院醫療團隊持續五年的治療與復健後，他用的眼淚、汗水與意志力，終於能以左手沖出一杯富含濃郁人生滋味的手沖咖啡。
12月18日上午，花蓮慈濟醫院舉辦《跨越脊病，生命前行》新書會，書中收集了二十位脊髓損傷病友與醫療團隊並肩前行的感人故事。遠從高雄、台中、桃園、台北以及花東等十餘位脊損傷友特地前來參與，他們也是花蓮慈濟醫院及慈濟醫療體系長年治療陪伴、攜手重建人生的傷友。
活動以「新書啟封」儀式，打開比人還高的大本新書，醫療團隊、慈濟基金會代表、書中主角人物—脊損傷友們，紛紛向前貼上簽名大頭貼，象徵著「跨越脊病，生命前行」，來自高雄的楊伊宸、臺中的江永旭、董隆斌、劉俊余；桃園的Jeffrey ；新北市的胡光秋、周凱陵；宜蘭的葳葳；臺東的林敬騰；花蓮的李政道、黃志安、傑米等傷友一一上前，臉上也綻放著無比燦爛的笑容。
「慈濟脊髓損傷醫療重建中心」的催生者、慈濟醫療法人副執行長——郭漢崇醫師、花蓮慈院林欣榮院長、資深顧問梁忠詔醫師（復健科）、骨科吳文田醫師、復健技術科林春香主任，醫護、復健團隊等來到現場；慈濟基金會劉濟雨副執行長、慈發處呂芳川主任也親自蒞臨，為傷友們加油打氣。
臺灣每年約新增1,400位脊髓損傷者，其中近90%來自意外傷害。每一位脊損傷友，都同時面對著難以承受的身心之痛，因此「醫療照護」，不能只是短暫的治療，更需要一場持續不斷、跨越地理與時間的溫柔堅持。
花蓮慈院林欣榮院長提到，證嚴法師因對脊損傷友不捨，三十多年前成立了「脊髓損傷醫療重建基金專戶」，提供傷友醫療補助、急難救助、職業訓練等，盼以醫療結合慈善，讓傷友得到更完善的照顧。近年來花蓮慈院的神經外科隨著自體骨髓間質幹細胞移植、脊髓晶片電極電刺激等創新療法，以及針對傷友個別設計的中西醫復健療程，協助更多傷友突破身體限制，甚至有傷友恢復到能站、能走。
花蓮慈院資深顧問、復健科醫師梁忠詔，明白許多脊損傷友都經歷過「為什麼是我？」等否認、憤怒、討價還價、憂鬱、接受的悲傷五階段，非常辛苦。但他看完書後，卻想將書名改為「飛越脊病」，因為他看到一雙隱形的翅膀。只要團隊陪伴傷友堅持下去，傷友也堅持不放棄，就能看見希望，飛越脊病，「但是也不能純粹給希望，我們醫療團隊要更努力進步，跟大家一起打拼！」
泌尿科專家郭漢崇醫師，希望這本書帶動所有脊損傷友勇敢接受治療與復健，他感性分享，「今天對臺灣脊髓損傷重建工作是另一個新的起步。」他提到四十年前花蓮慈濟醫院才啟用不久，就發現花蓮有非常多的脊髓損傷傷友，「他們都非常年輕、很有活力，但受傷後卻將燦爛人生整個擊垮。」當時證嚴法師在醫院社服室設置了脊髓損傷醫療重建基金，至今仍為傷友量身打造他們的未來。許多傷友都有排尿系統的問題，「所以我們很努力的研究，創造了一些新的治療方法，包括以肉毒桿菌素應用在膀胱，解決了傷友容易漏尿的問題，也讓尿不出來的，能順利排尿。」
慢性脊髓損傷者長期承受著排尿障礙、肌肉萎縮、骨鬆，甚至腎臟水腫等後遺症，需要強大的醫護團隊「終身陪伴」。五年前，慈濟陸續在醫療志業四大院區成立北區、中區、南區及東區的「慈濟脊髓損傷醫療重建中心」，透過泌尿科、神經外科、骨科、復健科、中醫科等跨科別團隊共同照護脊損傷友，必要時也轉介身心科、社服室、營養科等共同服務，「希望能守護更多傷友的身心健康，讓他們慢慢地回到原有的身體功能、投入社會，擁有幸福的人生。」郭漢崇說。
人生轉捩點
曾因重大車禍導致全身癱瘓的李政道分享，在不穩定的天氣裡，脊損傷友往往承受著神經系統的緊繃與痠痛，關節肌肉的僵硬與痙攣，那是一般人無法感受到的痛苦。而在他剛受傷時，內心無法接受，也曾怨上天不公道，直到後來才轉念。「但我慶幸的是，在我受傷時遇到了慈濟醫療團隊的治療與照顧，骨科的吳文田主任、中醫的何宗融副院長、合心九樓的護理師們，以及在我復健道路上的洪裕洲醫師、郭漢崇主任、林春香主任、周老師等，如果不是他們的鼓勵、訓練與支持，我肯定是無法支撐下來的，真的是很感謝慈濟醫療團隊！」
李政道在漫長五年的治療復健後，終於能以左手沖出一杯咖啡，內心感動難以言喻：「這一杯手沖咖啡，沖出了我這五年來的眼淚、汗水與意志力，也沖出了我對生命新的理解——即使命運給了我殘缺的身體，我也要用它泡出最濃郁的人生滋味。」他鼓勵所有傷友，必須自己先擁有一顆堅定的心，在一點一滴的汗水之下，「最終的成果將會是我們人生旅程中最重要的轉捩點！」李政道的妻子、親友團也特地前來新書會獻花給他。
在育幼院長大的胡光秋，12歲時因腫瘤壓迫到神經，導致下半身癱瘓。為了復健，她接觸輪椅羽球，24歲時因尿失禁放了導尿管，當時醫師告訴她可能終身都需要倚賴導尿管。三年後，一位傷友推薦她到花蓮找郭漢崇醫師，她姑且一試，郭醫師以肉毒桿菌注射，加上膀胱擴大整形術，終於讓她成功擺脫導尿管。她的羽球成績名列前茅，想參加國際賽事卻擔憂長程飛行如廁不便，郭漢崇醫師一聽，卻說：「那有什麼困難！當然要去！」協助她調整自我照護方式，讓她如願出國比賽。2023年，她在埃及公開賽，揮出「金牌」人生，為臺灣爭光！
胡光秋一上台便笑說，今天是要與同是傷友的楊伊宸來唱雙簧。她們兩位都是帕拉林匹克運動會的羽球國手，因為常常出國比賽，飛機上如廁不便，若到海外發生泌尿感染時，郭漢崇醫師總是第一時間提供緊急處理建議。胡光秋說，有了郭醫師團隊這個強大後盾，讓她能安心飛向國際，健健康康地完成每一場比賽。
來自高雄的楊伊宸已受傷17年，她提到，受傷前期她能自行解尿，但經常解不乾淨；學習導尿後，卻常有漏尿問題，非常困擾。在胡光秋的介紹下，她來到花蓮慈院找郭漢崇醫師看診。「一開始覺得花蓮好遠喔，但是真的來過之後，才發現這裡真的不一樣！」她感謝醫療團隊提供一條龍照護服務，讓脊損傷友能以最省時省力的方式獲得專業治療，不僅解決頻、漏尿問題，更重新找回生活品質。2024年，楊伊宸與胡光秋組成的羽球雙打，被國際羽球總會公告世界排名第六，她由衷感謝醫療團隊的協助。
曾經窩居家中16年，足不出戶的傷友董隆斌，也來到現場。他在父母過世後，因慈濟志工訪視時發現他的壓瘡已經形成開放性傷口、甚至感染，立刻帶他到台中慈濟醫院治療，經大腸直腸科的方佳偉醫師手術治療後傷口終於好轉。董隆斌很感動，發願助人，他一直記得手術時被輸血的畫面，因此鍛鍊自己成為可以捐血的體質，也意外成為擲標槍和鐵餅的國手，他至今仍不斷捐血助人，更成為鼓勵其他脊損傷友的訪視志工。
每一位願意跨出一步的傷友，都可能影響另一位仍在黑暗中掙扎的人。在家人與醫療團隊的支持下，脊髓損傷的身心重建雖然漫長，但有陪伴，有更多的理解，就不孤單！
撰文／曾慶方、楊金燕；攝影／慈濟醫療法人
