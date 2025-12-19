《跨越脊病，生命前行》新書發表 花蓮慈濟醫院見證脊損傷友重生之路

花蓮慈濟醫院發表《跨越脊病，生命前行》新書，收錄二十位脊髓損傷病友與醫療團隊並肩前行的真實故事。（圖：梁國榮攝）

花蓮慈濟醫院發表《跨越脊病，生命前行》新書，收錄二十位脊髓損傷病友與醫療團隊並肩前行的真實故事。來自高雄、台中、桃園、台北及花東等地十餘位傷友齊聚一堂，共同見證生命跨越限制的歷程。活動以「新書啟封」儀式揭開序幕，傷友們貼上簽名貼紙，象徵攜手跨越脊病、勇敢前行。

曾因重大車禍導致全身癱瘓的脊髓損傷病友李政道，長年承受神經緊繃、痠痛與肌肉僵硬的折磨。在花蓮慈濟醫院醫療與復健團隊陪伴下，歷經五年努力，他終於能以左手沖出一杯手沖咖啡，象徵重新掌握人生的力量。而類似李政道的故事，在慈濟各大醫院，因為醫療團隊與病友共同努力，不斷發生、上演。

李政道（中）歷經五年努力，終於能以左手沖出一杯手沖咖啡，象徵重新掌握人生的力量。（圖：慈濟醫院提供）

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，證嚴法師因不捨脊損傷友，三十多年前成立脊髓損傷醫療重建基金，結合醫療與慈善，提供醫療補助、急難救助與職能訓練。近年慈院透過跨科別整合醫療與個別化復健，陪伴傷友逐步重建生活，找回尊嚴與希望。

林欣榮院長說，證嚴法師因不捨脊損傷友，三十多年前成立脊髓損傷醫療重建基金。（圖：梁國榮攝）

資深顧問、復健科醫師梁忠詔則分享，許多傷友歷經否認、憤怒與低潮，但他在書中看見的是一雙雙「隱形的翅膀」。只要醫療團隊與傷友彼此不放棄，就能飛越脊病、看見希望；同時也期許醫療持續精進，與傷友一起努力前行。

梁忠詔說，他在書中看見的是一雙雙「隱形的翅膀」。（圖：梁國榮攝）

李政道指出，他這杯咖啡承載著五年的眼淚、汗水與意志力，也讓他重新理解生命的價值；多位傷友如胡光秋、楊伊宸、董隆斌，也以自身經歷證明，在醫療陪伴與支持下，人生依然能走向舞台、走向世界。每一位願意跨出一步的傷友，都是照亮他人的一道光，讓漫長的重建之路不再孤單。

發表會上，脊損傷友一一上前，貼上簽名大頭貼。（圖：慈濟醫院提供）

慈濟醫院表示，臺灣每年約新增1,400位脊髓損傷者，其中近90%來自意外傷害。每一位脊損傷友，都同時面對著難以承受的身心之痛，因此「醫療照護」，不能只是短暫的治療，更需要一場持續不斷、跨越地理與時間的溫柔堅持。也希望這本書《跨越脊病，生命前行》，可以成為陪伴的一股力量。（梁國榮報導）