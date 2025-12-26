跨越萬里時隔60多年首度相會 他終於見到被送去澳洲收養的親哥哥

弟弟羅素（左）和哥哥彼得（右）時隔60多年的重逢被形容為自然而喜悅。 [Family Photo]

這是一趟橫跨10,000 英里、耗時23小時的旅程，卻是等待超過60年的相會，但羅素·高爾（Russell Gower）終於親身見到他的哥哥。

本月稍早，64歲的羅素從位於英國威爾士南部的家鄉，飛往澳洲布里斯本（布里斯班），與69歲的哥哥彼得（Peter）相見。

但這一刻絲毫不尷尬，他形容這感覺完全「自然」，並補充說「除了喜悅之外，沒有其他情緒」。

這對失散多年的兄弟如今將透過在布里斯本的盛大家庭派對，正式紀念他們的重逢，而派對就在聖誕節當天舉行。

廣告 廣告

兩人都出生於倫敦，是雷伊（Ray）和吉兒（Jill）的孩子。

彼得出生時，母親吉兒僅 15 歲，與雷伊尚未結婚——未婚生子在1950年代的英國是被污名化的，導致彼得隨後被送往澳洲收養，並在那裡長大。

雷伊和吉爾——兩人皆已過世——在彼得被送往澳洲後結婚，幾年後又生下羅素，接著又有了妹妹賈姬（Jackie），她也已過世。

彼得在澳洲生活了大半輩子，直到近年養父母家的姐姐才告訴他出生家庭的真相，他才得知實情。彼得的孫女追蹤到羅素的資料——後者已在英國威爾士朗多納欽農塔夫郡（Rhondda Cynon Taf）的朗哈蘭（Llanharan）居住了 30多年——並透過DNA檢測確認了血緣關係。

彼得在英國出生時，母親吉兒（右）僅 15 歲，與雷伊尚未結婚。彼得被送往澳洲之後幾年兩人才成婚。 [Family Photo]

羅素說，在青少年時期，妹妹告知他有個被收養的哥哥，但母親從未直接談起彼得。2007 年，母親罹患末期癌症，生命僅剩數日時，對他說：「有件事我需要告訴你。」

羅素確信那是想告訴他關於哥哥的事，但她來不及說出口就過世了。

他說：「母親顯然深受這件事創傷，雖然我從未察覺。她最後告訴了我妹妹，我不知道她如何在失去嬰兒的情況下度過一生。」

「她一定每天都想著他。他上學第一天是什麼樣子？他有孩子嗎？對她來說一定非常非常艱難。」

羅素是一位退休的麵包店零售營運經理，已婚並有一個女兒，但他獨自一人前往澳洲進行這場會面。

數年前，他曾試圖找尋在澳洲的哥哥，但努力無果而終。

兩人身材驚人相似，在布里斯本彼得的家門口握手相見的那一刻，被幫助安排這場相會的親戚拍攝下來。

整個大家庭的17名成員如今將在聖誕節齊聚一堂，舉行完整的慶祝活動。

彼得在澳洲被家人包圍。他直到近年才知曉出生家庭的真相。 [Family Photo]

羅素說，他對這場相會原本有些擔憂，但哥哥表示對收養一事並無怨恨或苦澀。

他形容與彼得相見前的感受：「我們除了血緣之外，真的沒有其他共同點。」

「哥哥在地球另一端過著完全不同的生活，接受完全不同的教養。我有點擔心會面將如何展開，但我的顧慮很快就被打消。」

「一開始就感覺很自然。當我握住哥哥的手，他把手臂搭上我肩膀時，我就知道。那有種感覺。彷彿我們天生就明白一切。」

來自威爾士的羅素說他原本對相會感到擔憂，但現在覺得在澳洲的三週逗留可能不夠長。 [BBC]

羅素說他原本對相會感到擔憂，但現在覺得在澳洲的三週逗留可能不夠長。

他說，當他告訴彼得那天本該是母親85歲生日時，兩人都「有點情緒激動」。

「這純粹是巧合，他和我一起度過了一段快樂時光，而那本該是母親85歲生日。這是上天的安排。」羅素說。

「我相信媽媽會為看到兩個兒子一起喝啤酒聊天而開心。這是無價之寶。這真是命運。我可能一輩子都找不到他，卻突然就這樣出現了。」

由於「有太多話題要聊」，兩人開始懷疑三星期的逗留是否足夠。

「這改變了我的世界。」羅素說。

他說：「時機再好不過了。任何一天都棒極了，這一個聖誕節真的很特別。我從沒想過會說這句話，但聖誕節當天我將和哥哥一起烤肉派對。難以置信。」