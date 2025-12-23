跨越車界最嚴考驗！富智康TCU獲國際雙認證 打造智慧車防駭金盾

DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀（右）頒發ISO 26262 ASIL-D與ISO／SAE 21434雙證書予富智康副總經理郭文義。（圖／富智康）

鴻海集團旗下富智康宣布，只花了一年時間，車載資通訊控制單元TCU（Telematics Control Unit）就通過全球最大第三方安全檢測機構DEKRA德凱的審核、取得ISO 26262功能安全與ISO／SAE 21434車輛網路安全認證，成為TCU領域同時通過這兩項認證的企業。

隨著汽車加速向電子化與軟體化邁進，功能安全與網路安全已被視為國際大車廠評估Tier-1供應商能力的門檻，其中，ISO 26262為國際車輛功能安全標準，用以確保車載電子與電控系統在故障情境下仍能保持可控性，而ISO／SAE 21434則聚焦道路車輛的網路安全框架，涵蓋威脅風險評估、資安治理與生命周期管理。兩項標準是智慧車與聯網車輛的核心基礎，也是邁向自駕與軟體定義車輛（SDV）不可或缺的關鍵。

而TCU則是車輛通訊中樞，承載遠端診斷、車聯網服務、行車資訊傳輸與即時線上軟體更新（OTA）更新等多項功能，其功能安全與資安防護層級，直接影響整車系統的穩定性與風險管理。

富智康表示，能夠通過ISO 26262與ISO／SAE 21434，代表富智康在硬體設計、軟體架構、安全通訊及資安防護等面向，均已達到國際車廠的水準。

德凱台灣董事總經理李俊儀表示，全球車載電子架構與軟體定義車輛的快速演進，使車廠對供應鏈在安全與資安上的要求愈趨嚴格，富智康能夠在一年內獲得雙認證，並成為在TCU領域通過兩項認證的企業，顯示強大的研發能量與完善的管理體系，符合國際車廠對安全、品質與資安的期待。



