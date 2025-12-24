跨越障礙不設限！ 雲林推動職務再設計打造友善就業新典範

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府積極推動「職務再設計」服務，協助身心障礙者及失智症、單側聽損、精神疾病等勞工排除就業障礙，透過改善職場環境、提供輔具與調整工作內容，讓工作更安全、更順手。今年度已補助19家企業辦理職務再設計，有效提升工作效能，打造友善就業環境，落實包容職場。

為協助身心障礙者穩定就業、安心工作，縣府勞動暨青年事務發展處持續推廣「職務再設計」政策，透過專業評估機制，深入職場現場了解實際需求，量身規劃改善方案，包括調整工作流程、改善工作空間、增設輔助設備或修正作業方式，協助勞工克服身心限制，發揮專長，讓就業不再成為難以跨越的門檻。

縣長張麗善表示，身心障礙者在職場中經常因環境不友善或設備不足而受限，縣府長期推動支持性就業服務，並透過職務再設計，協助企業以更彈性、更人性的方式留才用才。透過提供客製化輔具、改善職場環境及調整職務內容，不僅讓身心障礙朋友工作更順利，也讓企業人力運用更有效率，真正實現勞資雙贏。

縣府指出，職務再設計補助制度具高度實質效益，每一申請個案每人每年最高可補助新臺幣10萬元，補助項目涵蓋輔具添購、機具改善、工作環境調整等。今年度已有19家企業獲得補助，成功協助多名身心障礙員工改善工作條件，顯示政策已逐步在各行各業中落實，讓友善職場不再只是口號。

在實際案例中，阿坤（化名）因小兒麻痺導致雙下肢萎縮，長期仰賴電動輪椅行動，任職於校園警衛工作，負責巡視校園與維護安全。

經職務再設計專家實地訪視評估後，補助配置輪椅座墊、電動輪椅及無障礙斜坡板，不僅提升行動安全與便利性，也讓其執行勤務更加順暢，工作效能明顯提升。

勞動暨青年事務發展處處長張世忠表示，職務再設計是協助身心障礙者進入職場並穩定就業的重要利器，透過專業評估與客製化調整，改變工作場所、設備或作業條件，可有效降低雇主進用障礙，打造真正友善的工作環境。縣府誠摯邀請本縣公私立單位多加運用相關資源，攜手推動包容就業，相關洽詢可電勞青處05-5522810。