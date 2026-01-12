跨越高屏溪亂丟垃圾…男載廢菜渣5分鐘倒27籃 環保局重罰

杜絕隨意丟垃圾，屏東縣環保局2024年1月起結合科技執法，架設移動式與固定式監視器100台，監控違規取締，以重點取締範圍屏東市牛稠溪為例，近日發現無良商人趁深夜戴頭燈開小貨車從高雄載運廢菜渣與垃圾5分鐘倒27籃，環保局循線查出是高市郭姓車主與越南籍移工，各重罰6千元，並限期清除。

屏東縣環保局表示，2024年起結合科技執法後，以重點取締範圍屏東市牛稠溪為例，去年度科技執法取締127件亂丟垃圾、隨機點火2件，裁罰金額達32萬5200元。

隨機點火2件均為同一人，去年8月發生，朱姓男子竟堆高機堆置廢棄垃圾丟後，竟然還點火燃燒，環保局除依廢棄物清理法開罰外，也依違反空汙法朱男開罰，共裁罰16萬2千元。

環保局表示，本月3日發現，高市郭姓男子載越南籍移工趁夜深人靜，開小貨車載運廢菜渣與垃圾，沿牛稠溪防汛道路尋覓丟棄位置，亂丟垃圾前還先戴頭燈下車探勘地形，接著在短短5分鐘將27籃廢菜渣與垃圾全都倒入，離開前還刻意將凸起來的廢棄物攤平。

亂丟垃圾行為全都被科技執法錄下來，環保局以車追人，發現車主是住在高雄市郭姓男子，郭男原以為神不知鬼不覺，一見到環保局人員上門稽查，當場嚇壞啞口無言，越南籍移工則稱是他的朋友，環保局依違廢棄物清理法裁罰兩人各6千元，並命限期清除並接受環境講習。

環保局表示，持續加強取締亂丟垃圾、菸蒂及檳榔渣等NG行為，也在各重要路口、人煙稀少髒亂熱點網羅密布監視系統，2025年度以科技執法查緝1695件，裁罰金額達352萬元。2024年取締1243件、裁罰金額200萬0400元。今年起將搭配AI影像分析系統辨識動態畫面，預期可大幅提高破獲率。

環保局表示，針對隨意棄置垃圾在分隔島、十字路口及河岸者，第一次罰3600元，第二次罰最高6000元，呼籲民眾勿心存僥倖，以免瘦了荷包又失面子。

