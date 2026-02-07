跨越1.2萬公里的情書！Butcher Brown首度襲台 2月28日Billboard Live TAIPEI首演

橫跨1萬2700公里的音樂情書，美國爵士團Butcher Brown 2／28首登Billboard Live TAIPEI。Billboard Live TAIPEI提供

來自美國維吉尼亞州里奇蒙的五人編制樂團Butcher Brown，被譽為當代最酷的爵士靈魂天團，樂團成員包含鼓手Corey Fonville、貝斯手Andrew Randazzo、MC兼管樂手Marcus“Tennishu”Tenney及吉他手Morgan Burrs，陣容橫跨三分之一個地球，長征約1萬2700公里，將於2月28日於Billboard Live TAIPEI首演。

橫跨1.2萬公里的音樂情書

Butcher Brown將於2025年3月正式發行全新專輯《Letters From The Atlantic》，而此次台北站演出正是這張寫給世界的音樂情書的重要一環。專輯靈感從維吉尼亞海岸出發，橫跨大西洋延伸至歐洲街景，不僅帶領台灣樂迷進入跨越地域與記憶的節奏旅程，更將現場呈現他們最引以為傲、被定義為「Solar Music」的音樂律動美學。

Butcher Brown2月28日首度來台演出，Billbord Live TAIPEI提供

NPR名場面台北即將重現

曾登上NPR指標性音樂企劃Tiny Desk Concert的Butcher Brown，以一首〈No Way Around It〉驚艷全球觀眾，輕鬆卻充滿能量的現場氛圍，如同一場夏日午後派對。

相較於傳統爵士的炫技，他們更注重成員之間隨性的音樂互動與對話。本次來台演出，鍵盤手位置將由活躍於個人Organ Trio的Sam Fribush加入，取代原成員DJ Harrison，將與核心團員擦撞出全新的音樂火花，展現出收放自如的老靈魂底蘊與街頭時尚感。



