跨越12年 玉井工商兄妹榮耀傳承

玉井工商老師呂明怡（中）十二年來分別指導吳昇儒和吳鈺柔，贏得全國高級中等學校技藝競賽優勝。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕玉井報導

國立玉井工商有著動人的十二年兄妹榮耀傳承，十二年前餐飲管理科學生吳昇儒榮獲全國高級中等學校技藝競賽優勝，十二年後吳昇儒的妹妹吳鈺柔再憑卓越技術，同在競爭激烈的「餐飲服務」榮獲優勝。兄妹跨越十二年的榮耀，更特別的是由同一位指導老師呂明怡所指導。

現任華南高商觀光科教師的吳昇儒，十二年前就讀玉井工商時，在老師呂明怡的指導下，榮獲全國高級中等學校技藝競賽優勝，與哥哥吳昇儒相差十二歲的吳鈺柔，平時兩人相處時間少，但吳昇儒「想要得到就會用盡一切努力」的精神，深深影響吳鈺柔。吳鈺柔表示，以往她遇到困難可能選擇放棄，但這次比賽讓她首度體會到努力達成目標的成就感，只因她始終秉持「老天爺會看到努力的人」作為座右銘，告訴自己只要盡力過、不留遺憾，老天自有安排。

玉井工商校長徐震魁表示，學校會為每一名學生打造適性學習的機會，老師們也會無數次「陪」訓學生，並與學生反覆練習。呂明怡回憶指出，吳昇儒是一個極具企圖心且精準掌握訓練步調的選手，吳鈺柔則是進度超前且極度配合的選手，不過，訓練過程並非一帆風順，尤其餐飲服務職種涉及大量專業英文，包含菜單識讀、咖啡品種、葡萄酒及雞尾酒等，對於英文基礎較薄弱的吳鈺柔而言，繁雜的知識量曾讓她感到焦慮與崩潰，所以必須反覆閱讀多次才能勉強記住，因此選擇多陪伴並協助她找出技術與理解上的問題點，終於克服困難。

此外，吳鈺柔也特別感謝餐飲科老師林灝珈，因為有老師最初的鼓勵與訓練期間的關心，才讓她有勇氣挑戰自我，跳脫舒適圈。吳鈺榮更歡喜與哥哥一同贏得優勝，且優勝對她而言是專業技術的肯定，同時也為升學之路拓更多元機會，尤其這場跨越十二年的比賽，再次展現玉井工商技職教育在專業傳承與師徒情誼上的深厚底蘊。