跨越16年的歸鄉路 花蓮警運用DNA技術助無名屍落葉歸根

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

2008年7月，花蓮縣1名65歲患有智語能障礙的鄧姓男子，走出家門後便再也沒有回來。鄧男孑然一身，未婚且父母已歿，失蹤後僅有1名張姓外甥，四處奔走尋找。儘管隔年警方於花蓮縣萬榮鄉紅葉村公墓附近，尋獲1具骨骸，而且地點與失蹤地，具有高度地緣關係，但採集鄧男姊姊與外甥的檢體，進行DNA比對，卻因親緣關係較遠，鑑定結果無法精準吻合。去年12月底，再透過與鄧男姪孫檢體的比對鑑定，終於確認當年在萬榮鄉發現的無名屍，正是失蹤長達16年的鄧男。

花蓮縣警局表示，2009年尋獲的這具無名屍，當年只能以「身分不詳」結案。而這份無法確認的懸念，如同斷了線的風箏，成為鄧家家屬心中一懸16年的遺憾與牽掛。原以為這樁舊案，將隨著卷宗泛黃而石沉大海，沒想到在去年9月出現轉機，花蓮縣萬榮鄉戶政事務所，辦理人口清查時，發現已高齡82歲的鄧男，竟長年無健保卡使用紀錄，存歿狀態存疑。

縣警局表示，這紙尋常的公文函請警方協查，卻觸發了縣警局高層的敏銳神經。現任副局長高麗姬，憑藉昔日擔任鑑識中心主任的專業經驗，當她翻閱這起塵封16年的無名屍案時，敏銳地察覺到過往的DNA鑑定技術，多以短串聯重複序列（STR）為主，對於遠親比對有不足之處；但今日的科學技術，已能進行更深層的基因定序與男系親屬比對。

副局長高麗姬強調，科學在進步，正義與真相不能缺席。當年的技術缺口，要用現代科技補齊，不能讓任何一個生命無聲無息地消逝。隨即指示重啟舊案調查，並獲得局長陳百祿的高度重視與全力支持，展開跨單位專案清查。這不僅是一場科學的挑戰，更是一場體力與耐心的馬拉松。

警方表示，成立專案小組後，開始艱辛的族譜溯源工作。由於鄧男本身無子女，尋找檢體的過程異常艱辛，從鄧男的旁系血親逐一梳理，清查範圍擴及至「六親等」，這份清查名單最後多達133人，而且這些親屬早已開枝散葉，散居在台北、桃園、高雄及台東等地。

專案小組成員不辭辛勞，透過電話聯繫、實地走訪，一一過濾這些親屬的現況。其中，許多遠親甚至早已不記得有鄧男這位「舅公」或「叔公」，必須耐心地解釋案情，喚起家屬的記憶。專業篩選後，警方鎖定了關鍵的「男系親屬」共8人，因為男系血緣中的Y染色體遺傳相對穩定，最能突破當年的鑑定困境。

縣警局表示，刑事警察大隊與鑑識科人員，展開了跨縣市的奔波，最終在台東縣海端鄉的一處偏遠部落，尋獲了鄧男的余姓姪孫，在聽聞警方為了16年前的一樁失蹤案，而奔波百里，深受感動。他也立即配合進行口腔棉棒採樣。這份得來不易的檢體，隨即被送往法務部法醫研究所，進行DNA比對鑑定。

縣警局表示，去年12月底鑑定報告傳回，比對結果顯示高度吻合，確認當年在萬榮鄉發現的無名屍，正是失蹤長達16年的鄧男。那一刻，專案小組辦公室內，響起了低沉而欣慰的掌聲，長達5000多個日子的等待，終於換來了1個確鑿的答案。

局長陳百祿表示，警察的職責，不只是偵巡治安與打擊犯罪，更核心的價值在於對「人」的關懷與生命的尊重。也強調，確認鄧男身分的成功，不僅是科技的勝利，更是員警們秉持「視民如親」的精神，願意在繁重的公務中，為了一個16年前的無名氏，走完這最後一哩路。雖然無法挽回生命，但能讓亡者找回姓名，讓家屬找回安寧。

照片來源：花蓮縣警方提供

