跨越1600公里的感謝信！韓籍旅客讚臺灣警察與人民溫暖

一對韓國籍旅客今年11月來臺旅遊，卻在前往臺中途中遺失裝有證件與現金的錢包。錢包迅速被找回，旅客返國後特地來信感謝，不僅讚揚臺灣的效率，也感受到臺灣人的友善與溫暖。

遺失錢包。（圖／警方提供）

據了解，該對情侶今年11月來臺旅遊，搭乘客運前往臺中時不慎遺失裝有重要證件與現金的錢包。發現錢包遺落後，他們慌張地走進西屯派出所求助。楊閎宇員警迅速以流利英文協助確認錢包特徵，並即刻聯繫客運業者。不久，客運司機表示已找到錢包並妥善保管，楊員親自協助旅客取回，確認財物完整無缺，讓旅客驚喜不已。

員警歸還錢包。（圖／翻攝畫面）

google評論。（圖／警方提供）

回國後，韓籍旅客於11月19日親筆致函交通部觀光署。他在信中逐字描述臺灣警察的積極與貼心，並寫道：「我非常感謝臺灣警方。我一定會把這件事告訴臺灣警察部門。謝謝。我也感謝所有不會在公車上拿走他人錢包的臺灣市民。」這份跨國感謝信，不僅傳達旅客的感動，也彰顯臺灣友善、善良與人情味。

發文感謝。（圖／警方提供）

第六分局表示，警方不分國籍全力協助有需要的民眾，而這次事件也讓國外旅客更深刻感受到臺灣警察與臺灣人民的溫暖，無形中成為最好的國民外交。

