跨越20年的革命情感！陶晶瑩慟別老友袁惟仁 悲痛說不出話：非常難過

音樂人「小胖老師」袁惟仁自2018年腦溢血倒下後，長期臥床與病魔搏鬥，今（2）日由家人證實已不幸離世，震驚演藝圈。陶晶瑩與袁惟仁的革命情感始於選秀節目《超級星光大道》，兩人在評審席上的默契成為節目經典，兩人交情超過20年，陶晶瑩得知死訊後，心情極度沉重，僅能以「非常難過、非常難過」反覆表達哀悼。

陶晶瑩曾在《吐槽大會》上，調侃袁惟仁是「油膩的中年胖娃娃」，並不客氣直言：「節目邀請他，是提醒大家年夜飯不要吃太多嗎？但我想提醒製作單位，通告費不要給他，直接給我，我還可以把通告費轉給他的前妻，去撫養他的孩子，因為你如果直接給袁惟仁，他不會撫養孩子，他會拿去創造一些需要被扶養的孩子。」袁惟仁當時毫無火藥味，足見兩人私下交情深厚。

然而兩人友誼並非一帆風順，袁惟仁當年婚變時，陶晶瑩曾公開站在其前妻陸元琪一方，對袁惟仁多有批判，當袁惟仁因病倒下後，陶晶瑩仍然獻上關心，在袁惟仁長期臥床期間，她不僅多次低調探視，更在幕後伸出援手，協助陸元琪共同照顧家庭與孩子。

