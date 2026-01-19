跨越300多公里的愛：IMOSA、台東基督教醫院攜手南山人壽支持台東乳癌姊妹

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】為減輕偏鄉癌友往返治療的舟車勞頓，台北和信治癌中心醫院與台東基督教醫院（以下簡稱東基）長期合作，建立「跨院合作醫療聯盟」。針對台東地區乳癌病友，推動「和信手術、東基後續治療」的照護模式，讓病友在台北完成必要的手術後，後續化學治療與放射治療可回到台東進行，減少長途往返帶來的體力負擔與生活壓力。

2026 年初，這項合作進一步延伸至術後的照護支持。長期關注乳癌術後生活照護議題的品牌IMOSA，攜手南山人壽「健康守護圈」，於1月15日啟動「送愛到東基」公益捐贈計畫，提供100件術後照顧用彈力膜內衣，作為東基乳癌病友術後生活照護的補充資源。

▲東基癌症中心副院長鄭鴻鈞

跨院合作：在地完成治療 降低就醫奔波負擔

台東地理位置狹長，過往部分病友需花費數小時車程前往外縣市治療。透過和信與東基的合作，病友在治療規劃上得以兼顧專科醫療與在地照護的便利性。東基表示，相關模式有助於提升病友接受治療的穩定度，也讓家屬能就近陪伴，對整體照護歷程的銜接更為友善。

公益助力：IMOSA關注術後照護 陪伴病友走過復原期

透過長年的宣導，IMOSA持續呼籲台灣女性重視「早期發現、及早評估」的重要性。當病灶能在相對早期被發現時，後續治療與照護的選擇相對較具彈性，部分情況下可採取局部手術等方式進行處理，也有助於病友在術後逐步回到原有生活節奏。品牌同時表示，希望從術後生活照護的角度出發，陪伴病友走過復原階段，讓女性在治療過程中，能更安心面對生活與家庭角色的調整。

▲和信治癌中心醫院派駐東基的專員謝佩玲

此次捐贈的術後照顧彈力膜內衣，主要作為術後復原期間的生活輔助用品，協助降低日常活動時的不適感，並提供穩定、均勻的支撐，讓病友在復原過程中能更自在地進行日常生活；實際使用方式與時機，仍會依病友個別狀況，由醫療人員提供專業建議。

南山人壽健康守護圈：延伸保戶照護支持

南山人壽亦以公益方式參與本次計畫。符合資格的南山人壽保戶，若於東基接受相關乳癌手術或治療，可依規定申請一件IMOSA術後照顧內衣。南山人壽表示，期望透過「健康守護圈」整合資源，讓保險角色不僅止於事後的財務協助，也能在照護歷程中提供實際支持。

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67412

