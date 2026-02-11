跨越3600公里的守護：永壽文教基金會紮根尼泊爾 打造可學習的公益模式

▲在加德滿都、努瓦科特與達丁等地舉辦免費健康檢查營。

【記者 沁諠／台北 報導】久號｜永壽文教基金會跨越疆界，以預防為核心深耕偏鄉健康與家庭照護，建構從在地到國際的共好網絡。今年，基金會支持的尼泊爾社區健康計畫，榮獲尼泊爾政府最佳醫療獎肯定，展現以長期系統陪伴在地，深植可賦能、可學習的幸福公益模式。

基金會支持推動尼泊爾社區健康計劃已持續兩年，今年，該計畫榮獲尼泊爾政府頒發最佳醫療獎項。計畫合作單位馬塔提爾塔阿育吠陀暨替代醫學醫院( Matatirtha Ayurveda and Alternative Medicine Hospita )亦獲頒衛生和人口部年度優秀阿育吠陀醫院的獎項，表彰該計劃在公共健康、社區照護與服務可近性上的貢獻。

▲醫療包延續照護力，讓預防走進尼泊爾家庭。

七大健康行動並進，讓預防深入偏鄉

基金會表示，這項肯定不僅反映服務成果，更是一套以「教育為根、醫療為橋、社區為核心」的長期公益模式。該計畫並非一次性的醫療支援，基金會透過每月支持醫療團隊深入偏遠城鎮與山區，進行巡迴義診與健康風險評估，整合預防、治療與衛教面向，強化居民自我保健與緊急應變能力，逐步提升社區整體健康韌性。

透過七大健康行動同步推進，包括定期辦理免費健康檢查、月經衛生教育與實作課程、洗手與基礎衛生訓練、急救訓練及急救包發放、可重複使用布衛生棉的製作與提供、阿育吠陀與西醫藥品支援，以及公共衛生宣導課程。透過多元且持續的行動設計，逐步累積出可供學習與參考的實務路徑，讓健康照護能在社區中長期延伸。

醫療包延續照護，月經教育守護尊嚴

每一次行動前，團隊都會先了解當地生活條件與健康需求，並為家庭準備客製化醫療包。醫療包內容涵蓋腸胃照護、飲水與環境消毒、基本傷口護理等實用物資，這些支持不只用於當天診療，更希望能留在家庭之中，協助居民在日常生活裡進行基本照護與預防。

其中，針對女性與青少女的月經健康教育，是久號｜永壽文教基金會長期投入的重要工作。團隊在每一個服務地點都會進行月經衛教，並教導女孩製作可重複使用的布衛生棉，協助她們建立正確知識，降低月經不潔與隔離等迷思帶來的風險與限制。不僅改善衛生條件，也支持女孩在生活與教育上的基本權益，讓她們能更安心上學與生活。

▲長期深耕在地健康體系，見證預防型公益持續發生的力量。

榮獲官方肯定，累積可學習的實務模式

隨著行動持續推進，計畫成果也逐步獲得在地肯定。計劃的獲獎，正是對其長期投入社區健康服務的正式表揚，此外，尼泊爾政府亦正式致函感謝基金會長期投入當地健康體系建構，為社區帶來穩定而實質的支持。

久號｜永壽文教基金會執行長蔡佳橖分享「這些肯定不是終點，而是一份提醒。真正有力量的公益，不只是被看見，而是能被理解、被複製，並在我們逐步退場後，仍然繼續發生。基金會很榮幸，能在世界的一隅，與當地夥伴一起，守護更多生命的日常。」

展望新年度，久號｜永壽文教基金會以提升全人幸福感「Well-being 」為願景，透過預防與教育，讓幸福在健康的基礎上生長。基金會亦將持續推動更多預防型公益與教育，將於四月舉辦「Well-being 久號共好公益講堂」，分享如何透過生活覺察落實日常照護。誠摯邀請社會大眾支持，將每份投入化為長期的健康系統，為更多家庭奠定安定與尊嚴。（照片久號｜永壽文教基金會提供）

