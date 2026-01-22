跨越7,458公里！ 宜蘭高中透過Rti央廣向挪威發聲

儘管有地磁擾動與太空環境不穩定的影響，宜蘭高中與挪威瓦爾德中學兩地學子今天(22日)仍攜手完成一場跨越7,458公里的廣播交流。在Rti央廣淡水分臺與位於地球另一端的北極圈，他們藉由飄洋過海、穿山越嶺的短波放送，同步聆聽了彼此看似陌生卻又熱情洋溢的聲音，朗朗的驚喜聲裡迴盪著濃濃的青春氣息。

由台灣數位外交協會共同發起的「台灣 × 北極青春連線」計畫，邀請Rti中央廣播電臺及國立宜蘭高中等單位共同協辦，透過廣播專業課程推動青年培力與國際交流。宜蘭高中師生今日先到訪央廣臺本部，實地走進錄音室體驗，隨後再轉往淡水分臺，見證電臺如何透過短波將學生自製節目播送至北極圈內的挪威瓦爾德高中(Vardø skole)，進行兩地同步收聽，現場還與挪威瓦爾德高中學生進行視訊交流，過程中笑聲此起彼落，更令人驚喜的是，節目播出後，央廣即收到來自挪威、芬蘭、荷蘭等聽眾側錄到節目的回饋，整個過程展現短波跨越國境、突破地理限制的傳播價值。

「台灣 × 北極青春連線」計畫，Rti央廣總臺長張瑞昌(左)致贈三角旗予宜蘭高中老師李宛蓁(右)。

宜蘭高中師生昨(21日)曾透過無線電與瓦爾德高中學生連線，但今日幅員遼闊的短波廣播難度更勝於此，同學們莫不對能否成功連線殷切期待。這次「台灣 × 北極青春連線」計畫是透過串連台灣跟北極圈兩地高中，結合科技教育、文化外交、媒體素養與災防能力培育，探索跨地域的「韌性連結」模式。

Rti央廣總臺長張瑞昌表示，透過短波廣播，學生能明瞭國際通訊在跨地域連結中的關鍵角色，讓廣播不僅是傳播工具，更成為培養青年國際視野與韌性思維的重要平台。台灣數位外交協會理事長郭家佑則指出，學生透過短波將節目送達挪威，證明即使在缺乏網路下，仍能維持資訊流通，實踐科技教育與文化外交結合的成果。

Rti央廣曾在2025年11月派員前往宜蘭高中分享廣播原理與節目主持實務，這次參訪的錄音室體驗，更由廣播金鐘獎得主、本臺資深主持人陳惠芳講授聲音表情及語氣變化的秘訣，協助學生對廣播專業與製作流程的理解。宜蘭高中老師李宛蓁表示，學生透過實地體驗，不僅有助於提升媒體素養，也具體地認識國際傳播的重要性，收穫良多。



「台灣 × 北極青春連線」計畫，宜蘭高中學生進入央廣錄音室，接受華語節目部副理陳惠芳(站立者)指導發音。

「台灣 × 北極青春連線」計畫經過未來將拍攝製作成紀錄片，對外公開播出，完整呈現學生自製節目、廣播實務體驗與跨國短波交流的學習歷程，進一步擴大整個計畫影響力，並推廣短波廣播在教育與國際傳播上的多元價值。

本活動發起單位包括台灣數位外交協會、Across Latitude 王湘鄉、瓦爾德藝術組織 Komafest，協力單位包括中華民國業餘無線電促進會、中央廣播電臺、國立宜蘭高中雙語班、挪威瓦爾德高中、台灣海外不動產投資菁英協會。



「台灣 × 北極青春連線」計畫，挪威瓦爾德高中與宜蘭高中同學視訊連線一同聆聽節目，交流熱絡。