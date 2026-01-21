跨越8千公里 宜蘭高中學生與挪威學子無線電對話

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）國立宜蘭高中學生今天在台灣數位外交協會等協助下，克服地磁擾動，透過無線電技術與遠在8000公里外、位於北極圈內挪威瓦爾德高中生進行一場無網路的對話，實踐國民外交。

一群台灣數位外交人員近日抵達挪威瓦爾德小鎮，當地氣溫攝氏零下25度，連攝影器材都快要因為太冷而宣告罷工，只為了能在今天下午4時（台灣時間），與遠在8000公里外的宜蘭高中雙語實驗班學生用無線電對話連線做準備。

「這裡是宜蘭高中，請問有收到訊號嗎？」今天下午4時，宜蘭高中雙語實驗班學生在中華民國業餘無線電促進會協助下，透過無線電訊號，以英文嘗試向瓦爾德高中生對話，當時地球磁場擾動不斷，成為雙方溝通的阻礙，無線電設備放上乖乖點心，祈求連線成功。

經數度嘗試後，終於傳來瓦爾德高中生的親切回應，宜蘭高中現場響起歡呼聲。雙方學子透過無線電，彼此詢問對方的氣候情況，聊起韓國流行音樂，甚至還交換Instagram帳號，互傳團體照，成功搭起國際友誼橋梁。

宜蘭高中學生曾柏承及徐翊瑄說，今天與瓦爾德高中生對話時，對方吃起鳳梨酥，還會以台語「呷飽沒？」問候。這次能在沒有網路環境之下，與國際學生交換Instagram帳號，成為特別的經驗，也體認到一旦戰爭發生，缺乏網路時，無線電取代的重要性。

「如果不依靠網路，我們還剩下什麼？」宜蘭高中指出，這次活動申請的臨時電台呼號為「BV0NTCR」，取自Civil Resilience（公民韌性）的縮寫，象徵通訊韌性。台灣與挪威都身處戰略地位，地緣政治相似。面對這些問題，希望讓學生們了解，當戰爭或天災導致網路斷線時，要如何透過低技術的無線電，保持高度通訊韌性。

宜蘭高中表示，不論台灣或挪威，都應為充滿變數的未來通訊環境做準備。更可貴的是，今天透過聲音為載體，成功讓宜蘭青年以英文向北極圈傳遞及交流訊息，實踐國民外交。（編輯：李錫璋）1150121