跨越8千公里！宜蘭高中實踐「數位韌性」 無線電對話挪威瓦爾德高中
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭高中雙語實驗班今天啟動「打造永不斷線的韌性訊號」，在台灣數位外交協會等單位發起協助下，透過無線電技術，首次與位於北極圈的挪威瓦爾德高中，進行跨越8千公里的即時對話，宣告「台挪青春連線」正式上線！
極境行旅王湘鄉、台灣數位外交協會、Komafest等單位發起，在沒有網路狀態下，讓宜中雙語班高二33名學生，向北極圈內的瓦爾德高中，發射無線電及短波廣播，了解替代性通訊重要性。
學生游耘亦說，無線電有趣的地方，在於不需要實體線路連接，具高度獨立性，且不容易受人為刻意干擾就能傳輸。
吳羽翃也分享，2國位置特殊，無線電在軍事用途、偵查與國防戰略中，均扮演不可或缺角色。
陳宥蓁則說，以台灣目前國際局勢，學習無線電在未來可能會有實際幫助，若面臨潛在台海危機，可作為應對且協助度過難關的重要通訊手段。
課程在雙語班導師李宛蓁與助理許芳綺協助下，學生向專業人員學習摩斯電碼等無線電技術，並透過英語參與國際事務，探索極地生活，校內草坪也首次架設天線，將向挪威發射訊號，21日還會前往中央廣播電台參訪。
宜蘭高中校長洪光賢說，感謝數位外交協會、業餘無線電促進會的支持，讓學生成為創新外交通訊實驗的首批體驗對象，一同為推動「數位韌性」外交努力。
台灣數位外交協會創辦人郭家佑說，天災頻繁和國際局勢變化下，盼透過和挪威瓦爾德的通聯，讓學習無線電變得更有趣，歷程也會拍成紀錄片，喚起大眾對數位韌性的關注，並傳達「高中生做得到，全民都能做到」理念，提升社會在緊急狀況下的自助、互助信心。
