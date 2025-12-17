跨越80年的歸鄉 日本廣島首例！DNA鑑定髮絲確認原爆遺骸身分

梶山初枝的故事承載了戰爭年代的無奈與遺憾。（翻攝自FNN）

在廣島原子彈爆炸滿80年之際，一場橫跨時空的尋親行動終於畫下感人句點。日本廣島市政府上週六（13日）正式宣佈，透過保存在原子彈爆炸供養塔中數十年的一縷少女髮絲，成功確認了受害者身分為當年13歲的少女梶山初枝。這不僅是廣島市首次利用DNA技術成功鑑定原爆罹難者身分，更為無數仍在尋找親人遺骸的家庭帶來了新希望。

綜合日媒報導，這段重尋身分的歷程源於60歲的姪子梶山修治的執著。長期以來，廣島和平紀念公園內的「原子彈爆炸供養塔」安放著約7萬名受害者的遺骨，其中大多身分難辨。

梶山初枝DNA如何被鑑定？

修治在查閱名冊時，發現一副登記為「梶山道子」的遺骨地址與自家的舊址完全吻合，由於「道子」其實是初枝親妹妹的名字，家屬推測初枝當年可能穿著寫有妹妹名字的衣物或攜帶其物品，才導致長達80年的身分誤認。

這場鑑定最關鍵的突破口在於遺骨容器中意外發現的幾根頭髮。由於骨灰在極高溫火化後難以提取基因樣本，廣島市府過去多對鑑定持保留態度，但初枝的髮絲因在密封容器中保存良好，至今仍保有光澤。

負責鑑定的神奈川齒科大學，成功從這束髮絲中提取出DNA，並與初枝現年91歲的親妹妹進行比對，證實兩者具有血緣關係，終於讓這份遺骨恢復了真實的身分。

受害者梶山初枝是誰？

梶山初枝的故事承載了戰爭年代的無奈與遺憾。1945年春天，初枝為了繼續女子高中的學業，拒絕隨父母移居滿洲，選擇獨自留在廣島與祖母生活。她在信件中曾向家人展現對學業的熱忱，卻在8月6日當天參與拆除建物建立防火道時，於距離爆心點僅1公里處不幸遇難。初枝的父母生前始終對未能帶走長女深感自責，而這份跨越三代人的遺憾，終於在80年後透過現代科技得到了些許撫慰。

廣島市目前在供養塔中仍保管著約812份已知姓名但無人認領的遺骨，其中約有10份伴隨有髮絲樣本。

修治在受訪時表示，雖然曾擔心比對失敗，但他很高興自己做出了鑑定的決定，並期盼其他相同處境的家庭也能讓親人魂歸故里。廣島市府也對此表示，未來若有家屬提出申請且具備適當的髮絲樣本，市府將會積極協助相關鑑定工作，讓更多在歷史中失落的身分重新被世人記起。

