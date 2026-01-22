跨足聲學產業鏈！ 佳世達重訊「砸32億」買東科-KY 35％股權

明碁佳世達集團去年COMPUTEX展。資料照片。陳俐妏攝



佳世達（2352）今天（1／22）召開董事會，會後發布重大訊息，董事長陳其宏表示這項計畫完善集團「視聽合一」的關鍵拼圖，因此將通過購買高優有限公司100％股權，以取得東科-KY（5225）約35％股權，強化視聽合一與身歷其境的沉浸式體驗。

佳世達指出，跨入聲學高價值產業鏈，同時結合智慧製造及高階影像市場的優勢，攜手東科拓展聲學與高階影音市場，強化「視聽合一」與「身歷其境」的沉浸式體驗。

佳世達指出，此次投資案將向經濟部投資審議司申報，以取得其投資許可，交易完成後，預計取得東科2795萬6600股普通股，總投資金額約為新台幣32億元之等值美金，持股比例約35％。

廣告 廣告

佳世達董事長陳其宏表示，這項投資是完善集團「視聽合一」的關鍵拼圖。藉由既有的影像優勢，結合東科的專業聲學能力，可精準駕馭音場，讓動作片的爆炸衝擊感或演奏會的臨場包圍感等影音完美呈現。未來，將再整合AI賦能，並延伸至助聽器等健康照護應用，持續提升集團影音布局的精度與廣度。

東科為全球領先影音揚聲器系統製造商，具備50年聲學的卓越經驗。專注於聲學模組、喇叭單體、音訊系統以至智慧音箱、智慧穿戴等的研發和製造，擁有200多位聲學、電子、軟硬體及系統等專業工程師，提供世界一流的聲學技術解決方案。

更多太報報導

基隆火災2死4傷 消防小隊長殉職！氧氣面罩讓給受困住戶傳噩耗

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背