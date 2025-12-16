跨足高值化醫材 南亞董事會通過擬斥2.1億投資艾瑞生醫 深化再生醫療布局

台塑企業總裁吳嘉昭。資料照，台塑提供



台塑集團積極轉型，旗下南亞公司今天宣布，為加速布局全球再生醫療供應鏈，董事會日前通過授權董事長於合理區間內，以不超過新台幣2.1億元投資艾瑞生醫，深化雙方策略合作。南亞表示，近年已由基礎材料與零組件供應商，轉型跨足醫療器材等高附加價值產品領域，並逐步建立自有品牌，未來仍將持續推動產業升級與產品高值化。

南亞現任董事長是吳嘉昭，今年8月也接任台塑集團總裁職務，成為台塑企業轉型的靈魂人物，南亞這次加速布局全球再生醫療供應鏈，應是集團朝高值化醫材、再生醫療領域長期布局的一環。

南亞表示，公司歷經多次產業轉型，已建立多角化產品布局與多元材料垂直整合產線，並累積深厚的加工與製程技術。在此基礎上，南亞積極發展高值化醫材產品，目前已投入生產減白血袋、細胞培養袋、真空採血管，以及高階手術用抗沾黏膜等，逐步拓展醫療器材市場版圖。

其中，南亞自行研發與製造的細胞培養袋，已通過多家細胞培養業者測試並確認品質合格。該產品於細胞培養過程中採用封閉式系統，可有效降低污染風險，並透過自動化製程兼顧大量生產與品質穩定性，具備厚度均勻、延展性佳與良好透氣性等特性，有利於細胞生長；袋體與接頭亦可依客戶需求進行客製化設計與生產，展現高度市場競爭力。

為加速切入再生醫療產業並提升品牌能見度，南亞積極與產業夥伴深化合作。此次投資對象艾瑞生醫成立於2015年，專注於細胞培養基的研發與製造，擁有逾10年再生醫療產業經驗，並已建立橫跨全球23個國家與地區的經銷通路體系。南亞可供應其培養基產品所需細胞培養袋，雙方亦可在醫材產品的全球營銷體系上進一步合作，形成互補效益。

南亞指出，透過策略性投資入股，不僅可深化與艾瑞生醫的合作關係，為公司帶來潛在投資收益，更有助於擴大醫材產品的銷售通路，並即時掌握再生醫療產業的發展趨勢與商機，強化南亞在高值化醫材與再生醫療領域的長期布局。

