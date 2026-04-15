跨部會因應海上封鎖？ 顧立雄：已納歷年「漢光」演習想定

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針對內政部次長近日指出將舉行跨部會的反封鎖演練，國防部長顧立雄表示，國軍的「漢光」演習均納入相關隔離或封鎖的情境想定，國軍也將持續與各部會協調合作，不過相關的演練細節及兵力運用不便對外說明。

海軍成功級巡防艦繼光號參加「漢光38號」演習情形。 (圖/軍聞社)

顧立雄14日隨同行政院長卓榮泰赴立法院進行施政總質詢，在會前受訪，針對跨部會反封鎖演練、海軍等相關議題回應。

內政部次長馬士元日前接受外媒專訪時曾指出，政府近期將第一次舉行內政部與其他部會協同的聯合演習，以確保在大陸發動海上封鎖的狀況下，護送運載天然氣與石油來台的船隻。

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顧立雄。(圖/中天新聞)

顧立雄表示，有關內政部、國防部及海巡署規劃展開跨部會反封鎖演練，相關隔離或封鎖的情境想定，都在歷年來「漢光」演習的想定範圍之中。他說，國軍將會持續與各部會協調合作，不過相關的演練細節及兵力運用，由於涉及作戰想定，不便對外說明。

至於有立委提議我國派遣艦艇前往荷姆茲海峽協助掃雷，顧立雄回應，國軍還是以防衛台澎金馬作為首要任務，會首先關注在這個地方。

此外媒體詢問15日的立法院國防特別預算條例協商，顧立雄則表示，國防部還是希望不分朝野能夠理性討論，同時支持行政院的1.25兆元預算。

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