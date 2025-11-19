跨部會打詐 移民署介接外來人口資料強化監管

（中央社記者黃麗芸台北19日電）內政部移民署今天表示，隨著在台移工及僑外生人數逐年成長，部分遭詐騙集團利誘從事不法，已完成系統介接外來人口資料，提供相關主管機關強化稽查及監管作業，積極合作打詐。

移民署透過新聞稿表示，受到全球化浪潮影響，在台移工及僑外生等外來人口逐年成長，針對部分對象遭到詐騙集團利誘，擔任領款車手或販賣電信門號及金融帳戶的違法行為，已積極與勞動部等相關部會攜手合作、積極打詐。

為落實跨部會合作機制，移民署表示，已積極配合勞動部及教育部等機關，針對移工及僑外生透過多元管道加強宣導識詐觀念及違法罰則。

同時，也已完成系統建置，透過系統介接及開放雲端查詢等方式，即時將移工等外來人口資料，提供給國家通訊傳播委員會（NCC）及金融監督管理委員會，加強對於高風險電信門號及金融帳戶的監控管理和稽查。

移民署表示，由於台灣已正式邁入超高齡社會，因人口結構變化及產業勞動力不足，導致缺工問題日益嚴峻，引進移工人數也持續增加，依據勞動部統計資料截至今年9月底止，在台移工已高達85萬8939人。

另外，依據警政署統計資料顯示，近3年查獲外來人口販賣金融帳戶成為詐騙集團犯罪工具的案件，對象以「合法移工」占比超過7成為最大宗，而失聯移工及僑外生則都不到2成。

移民署說，截至今年10月底，已提供相關資料超過1055萬筆，將持續共同打擊詐欺犯罪，保護民眾財產安全。（編輯：方沛清）1141119