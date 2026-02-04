跨部會陪伴式輔導上路 原民農產品牌與市場競爭力全面提升

為解決原住民族農民長期在市場上面臨的通路受限、品牌辨識度不足及生產設備缺乏等困境，原住民族委員會於今（4）日舉行「原住民族農產運銷暨加值輔導計畫」啟動記者會，由原民會主任委員曾智勇 Ljaucu‧Zingrur 出席並致詞，正式宣示啟動整合政府資源、協助部落農業升級的行動，為原民農業拼出新未來。

原民會表示，本計畫透過跨部會資源整合與陪伴式輔導機制，聚焦農產運銷與加值發展，協助族人農友提升整體競爭力，讓辛勤耕作的成果能真正轉化為穩定收入，回饋部落，並進一步推動原住民族農業的永續發展。

曾主委於致詞時指出，原住民族的農業不只是作物與產量的累積，更承載著文化傳承、土地情感與族人的心血投入。然而在進入市場的過程中，族人經常面臨諸多挑戰，包括作物品質優良卻不熟悉行銷操作、有穩定產量卻缺乏固定通路，或是有意提升生產效率卻欠缺必要設備與資源。原民會推動本項計畫，正是為了補足這些關鍵缺口，提供實質資源與輔導，協助族人建立農產品牌、拓展市場通路，並提升整體生產效率。

原民會進一步說明，計畫自即日起至3月初，將於全臺各地舉辦共16場次說明會，確保族人能就近參與、充分掌握計畫內容與申請方式。期盼透過本計畫的推動，全面擦亮原民農產品牌，提升市場能見度與競爭力，進而促進部落經濟發展，讓原住民族農業邁向更穩健、永續的新階段。