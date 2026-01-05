跨部門防災演練登場 台南產業園區強化災害應變量能

為提升產業園區面對突發事故的應變能力，台南市經濟發展局持續推動年度防災演練，針對不同園區產業特性，規劃相應的災害情境，透過實地操作與跨單位協作，強化整體防救災體系與通報機制。

經發局指出，隨著產業製程日益多元，園區內潛在風險也隨之提高，近年常見的化學品火災、氣體外洩、電器起火，以及地震、豪雨等複合型災害，皆可能對廠商營運及周邊環境造成衝擊。今年度防災演練共動員約百餘人次參與，依各園區特性分別設定演練主題。

其中，柳營科技工業區因聚集化學材料、紡織與化學製品相關產業，演練重點聚焦於化學火災應變；樹谷園區鄰近南部科學園區，區內設有多條氣體管線，則模擬氣體外洩事故；永康科技工業區因廠商數量多、產業類型廣，選定較常見的電器火災作為演練情境。各園區廠商依既定緊急應變計畫，進行通報、分工、疏散及初期處置，並同步與園區服務中心及支援單位聯繫。

圖說：南市經發局會因應園區特性而做不同演練，例如柳科即就化學火災進行演練(圖片來源/台南市經發局提供)

演練當日，市府消防局派遣消防與救護車輛支援，並結合台灣自來水公司、台灣電力公司及天然氣事業單位等，實際投入搶修與應變作業，透過跨機關合作，檢視橫向聯繫流程與現場應變效率，提升演練的真實度與實務效益。

市府表示，產業園區防災演練不僅是工安管理的一環，更關乎城市整體韌性。透過定期演練與實務操作，可讓園區廠商熟悉災害通報與應變流程，在事故發生初期即迅速控制狀況，降低災害影響，確保人員安全與營運穩定。未來也將持續推動各園區建立常態化演練機制，強化防災準備，營造更安全的產業環境。

