跨鄉馳援公益傳愛游淑貞整合社會善緣濟助災民

吉安鄉長游淑貞為傳遞災後關懷，持續串連各界社會公益能量，愛心再次匯集。日前率領公所鋼鐵團隊，將善心人士陳文興先生捐助之善款，轉贈予十九位不幸罹難者家屬，計九萬五千元，以最實際的行動陪伴災戶度過最痛苦的時刻。

支持沒有界線，溫暖始終相隨！吉安鄉公所除了針對居住吉安的兩戶光復罹難者家屬加發每戶五○○○元慰問金，再加上陳文興先生指定每戶五○○○元的善款，傳遞最誠摯的關懷之意。隨後，游鄉長偕同行政團隊與村長們共同前往光復災區，慰問其他的罹難者家屬，發放每戶五○○○元慰問金與祈福小卡，盼為家屬帶來支持力量與希望。現場，鄉親們緊緊握住游鄉長的手，感謝吉安跨鄉鎮給予挹注量能；游鄉長也以溫暖擁抱，鼓勵災民振作起來，場面溫馨而動人。

鄉公所整合多方資源，攜手聖南宮吉安媽祖廟與宇澄生技國際公司共同捐贈十萬元，加上公所善款平台救災專項資金（見圖），購置了三十張雙人床墊，透過李美瑩代表服務處協助發送給受災家戶，助災後居民重拾生活秩序。

聖南宮主委陳忠群表示，看到鄉長游淑貞親力親為，長年投入弱勢關懷和社會照服，令人感動與敬佩。無論是災害援助、長者關懷或弱勢戶救助，鄉公所都能即時行動，讓鄉親關懷有感，和眾宮廟扶助弱勢、濟助貧困的信念一致。此次和鄉公所協力關懷光復鄉災民，闡揚媽祖慈悲救濟精神，希望陪伴鄉民度過瓶頸。

鄉長游淑貞表示，災後的每一次陪伴，都是溫暖的力量。她感性地說，吉安將持續串起公私部門與社會善心，讓公益成為連結城鄉與家戶的橋梁，災後持續關懷，都會讓「幸福、共榮、永續」的吉安精神在花蓮的每一個角落持續發光，攜手打造更美好的生活環境。