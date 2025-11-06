跨金氏三朝！北韓前名義元首金永南逝世 金正恩親赴國葬

圖／達志影像路透社

北韓前任最高人民會議常任委員會委員長，也就是前名義國家元首金永南，3日因病逝世，享耆壽97歲。金永南是被北韓金氏三代領導人重用的外交元老，平壤當局5日為他舉行國葬，最高領導人金正恩也出席告別儀式，送曾經的左膀右臂最後一程。

車頂載有亡者肖像的靈車，行駛在平壤街頭，沿途民眾紛紛鞠躬致意。北韓最高領導人金正恩提前抵達愛國烈士陵園迎接靈柩，率領一眾高官出席5日告別儀式。

朝鮮中央電視台主播 李春姬：「尊敬的金正恩同志來到已故金永南同志的靈堂，表示深切哀悼。」

不只如此，前一天金正恩也親自來到靈堂，見故人最後一面。

北韓舉國哀悼，舉行高規格國葬，原來是因為，逝世的是前任北韓憲法明訂的國家元首，更是橫跨金氏三朝的政壇重要人物--金永南。

朝鮮中央電視台主播：「在此向全體黨員和人民告知，金永南同志於2025年11月3日12時，因癌症導致多重器官衰竭而逝世。」

金永南3日因病去世，享耆壽97歲。他生前是一名資深外交官，大學畢業、從莫斯科留學回國後，便在勞動黨國際部與外務省工作；1998年開始擔任最高人民會議常任委員長，也就是北韓名義上的元首。

時任北韓名義元首(2018年建政70年報告大會) 金永南：「北韓是一個擁有70年光榮歷史、無窮無盡的軍力以及浩瀚前程，戰無不勝的社會主義國家。」

他經常在國家重要場合，發表充滿宣傳色彩的演說，用低沉哄亮的嗓音，支持著金氏王朝。

金正日掌權時，因他不願參與對外活動，金永南便扛下大任，代替出席外交活動；金正恩上任後，他仍持續負責外交事務，直到2019年，才結束長達60多年的公職生涯。

時任南韓總統 文在寅（2018年）：「歡迎，很高興見到您。」

2018年平昌冬奧期間，金永南也曾以北韓代表團團長的身份，帶著金正恩的妹妹金與正一同訪問首爾，會晤時任南韓總統文在寅。

南韓統一部發言人 具炳三：「接到前最高人民會議常任委員長金永南逝世的噩耗，我們對此表示哀悼。金永南前委員長在2018年平昌冬奧會時，曾率領北韓代表團訪韓，為開啟韓朝對話作出了貢獻。」

首爾當局表示慰問的同時，中國老朋友也同表哀悼。

中國大陸外交部發言人 毛寧：「金永南是中國人民的老朋友，他生前曾多次率團訪華，為推動中朝傳統友好合作關係的發展，作出了重要貢獻，中方對他的逝世表示沉痛哀悼。」

北韓上下彌漫悲痛氛圍之際，來自美國的這消息，讓平壤當局不顧國喪，迅速回嗆。

韓聯社TV主播：「美國將北韓政權參與網路犯罪，並用其所得進行洗錢的個人和機構，列入制裁名單。」

美國財政部4日宣布，針對涉嫌參與北韓網路犯罪與資金洗錢活動的8名個人與2個實體，進行制裁，目標切斷北韓武器計畫的資金源頭。

韓聯社TV記者：「制裁對象包括張國哲與許鍾善，他們一直管理530萬美元加密貨幣等資金，其中一部分資金與目標針對美國的北韓駭客組織有關係。美國財政部指出，北韓發動駭客竊取和洗錢，以籌集核武器資金，直接威脅到美國和國際的安全。」

但北韓對美方的控訴不買帳，痛批華府的單邊制裁，實為展現對朝敵對立場；既然如此，朝方也將耐心奉陪到底。

韓聯社TV記者：「金外務省副相抨擊，美國對北韓敵視到底的惡意本性，再次表露無遺。」

這一聲明被外界解讀，北韓將採取「戰略耐心」策略，短時間內不可能與美方重啟談判。

南韓國會情報委員會幹事 李成權：「北韓持續爭論的韓美聯合軍演將在明年三月舉行，屆時會不會成為第一次局勢的轉折點呢？」

朝美關係恐怕陷入冰點，南韓情報單位推測的明年三月，能否成為美國總統川普心心念念的川金會轉捩點，備受關注。與此同時，南韓情報本部祭出這警告。

南韓國會議員 朴善源：「如果金正恩下定決心，很有可能在很短的時間內，利用豐溪里3號坑道，進行核試驗。」

韓方研判，北韓已做好準備，只要金正恩下令，有能力隨時進行第7次核試驗。朝鮮半島緊張局勢，再升溫。

