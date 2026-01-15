跨鏈科技發展金融策略合作 開啟區塊鏈金融合規應用新局

跨鏈科技舉辦記者會分享虛擬資產平台及交易業務實務經驗與產業觀察。（跨鏈科技提供）

在全球虛擬資產逐步納入監理體系、各國 VASP（虛擬資產服務提供者）門檻大幅提高的趨勢下，企業如何在符合法規與風險控管前提下，實際導入比特幣與穩定幣應用，成為產業高度關注的關鍵議題。跨鏈科技15日舉辦記者會，以「共同打造新世代穩定幣跨境交易生態—跨境金流、合規治理與企業實務」為主題，分享其在合規、資安與技術整合上的實務經驗與產業觀察。

近年來，主管機關持續強化對虛擬資產的監管。中央銀行日前與金管會共同指出，虛擬資產屬於高度投機性虛擬商品，因其具備匿名性、易於跨境流通及去中心化等特性，各國對於虛擬資產跨境交易均加強監理。我國亦正式將「虛擬資產平台及交易業務」納入洗錢防制法規範，全面提高產業合規標準。

跨鏈科技經金管會層層審核與評選，成為全台9家VASP業者中，少數同時取得4項營業許可的公司之一，顯示其在法遵能力、資安管理與技術整合上的完整布局與實力，亦奠定其在制度化虛擬資產應用領域的領先地位，並獲合庫創投支持，發展金融策略合作。

跨鏈科技業務經理鄭鈞中提出區塊鏈應用的觀點。（跨鏈科技提供）

針對市場對於區塊鏈應用的觀點轉變，跨鏈科技業務經理鄭鈞中說，從NFT到區塊鏈，他看見了未來性。國際上慢慢地越來越多公司開始使用穩定幣作為支付方式，也開始以虛擬資產作為公司資產的代表。在未來以虛擬貨幣、穩定幣作為資產的儲備，會是一個趨勢。當一切在合法的前提下，相信大家的接受度都會提高。

有了合規與市場趨勢的支撐，技術安全更是關鍵。博士旺創新股份有限公司執行長黃啟誠表示，公司所有的技術、服務、產品解決方案，全部都與區關鏈有相關。包含資訊安全資料治理、身份安全以及虛擬貨幣虛擬資產相關的應用，相關解決方案都是公司核心服務。專注於區塊鏈的安全性服務，也讓博士旺為區塊鏈帶來完整的解決方案。

博士旺創新執行長黃啟誠分享企業如何應對虛擬資產，穩定幣合規後的應用。（跨鏈科技提供）

跨鏈科技表示，虛擬資產不應僅停留於投機市場，應回歸金融基礎建設角色。公司以「合規、安全、技術創新」為核心，協助企業在符合法規前提下，導入比特幣與穩定幣於跨境金流、資金調度與企業財務管理場景中，實質改善傳統跨境交易成本高、速度慢、透明度不足等長期痛點，讓區塊鏈金融真正服務實體經濟。

跨鏈科技針對台灣VASP納管後產業結構的生態變化、企業導入虛擬資產所面臨的合規與風險管理挑戰，以及區塊鏈金融如何與實體經濟深度結合等議題，提出第一線實務觀點，期盼攜手產官學界，致力共同推動台灣邁向新世代跨境金融基礎建設。

