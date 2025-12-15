跨院病歷終於打通！三家醫院年底上線 官員驚呼「宛如打通雪山隧道」

衛福部資訊處長李建璋表示，台灣跨院電子病歷即時互通的技術成果，並形容成功瞬間「確認即時轉換那一刻的震撼，就像雪山隧道打通一樣」。圖取自於李建璋臉書



台中中山、長庚、馬偕三家醫院，預計今年底將實現跨院電子病歷即時互通，為台灣醫療資訊共享寫下重要里程碑。衛福部資訊處長李建璋回憶，當現場確認病歷資料能即時順利傳輸的那一刻，「現場多數專家都坐不住，站了起來，走到螢幕前仔細查看，確認即時轉換那一刻的震撼，就像雪山隧道打通一樣。」

衛福部今（12／15）在台北生技園區多功能廳舉辦「跨院FHIR資料中台成果發表會」，宣告跨院 FHIR 資料中台創新機制取得重要階段性成果，加速醫療資訊共享。衛福部次長呂建德於開幕致詞表示，跨院FHIR資料中台的成功實現，標誌著原始病歷資料已能順利轉換為國際通用的FHIR格式，極大提升了不同醫院之間電子病歷資料交換的能力與效率，這是邁向全國醫療資訊共享合作的重要一步。

衛福部指出，不同醫院間的電子病歷資料交換常因格式不一，受限系統壁壘，使得民眾在跨院就醫時需花費大量時間和精力調閱與整合資料，間接影響診斷的即時性與治療的連續性。「為解決這一問題，跨院FHIR資料中台的建設應運而生，旨在實現全國醫療資訊的互通，推動醫療資料的即時共享與應用」。

衛福部資訊處長李建璋指出，醫療資訊的即時性與準確性對提升國人照護品質至關重要。跨院FHIR資料中台的推出，肩負著啟動未來推動藍圖的戰略意義。會中除了說明跨院資料中台的推動藍圖，以及未來醫院在推動過程中的策略與方法，並邀請三家示範醫院代表分享這項創新技術的實務經驗。

李建璋也分享推動歷程指出，台灣目前有超過40套電子病歷系統，資料宛如「頁岩油」，蘊藏豐富卻難以開採，導致彼此之間無法互通，讓龐大的醫療資料無法被有效運用，並稱若台灣選擇導入美國技術「Epic系統」，一家醫院需要花費約25至30億台幣，並耗時一年半以上完成轉換，且全台三、四百家醫院若全面更換，總成本將超過1兆2000億台幣。

李建璋表示，台灣後來選擇走上完全技術自主的道路，建立台灣核心資料群（TW Core）標準，開發FHIR轉換器與伺服器，並升級電子病歷交換中心，逐步打通跨院系統壁壘。在成果展示中，團隊實際模擬一名胸痛病人於長庚醫院門診就醫，系統即時調入台中中山醫院的過往病歷，以及馬偕醫院的用藥紀錄。所有資料即刻轉換成台灣核心資料標準，順利對接SMART App 進行抗凝血劑出血風險分析。

李建璋說，當畫面顯示資料即時成功傳輸的那一刻，現場多數專家都坐不住，站了起來，走到螢幕前仔細查看，這究竟是預錄影片，還是真實的跨院互通？確認即時轉換那一刻的震撼，就像雪山隧道打通一樣。

李建璋強調，FHIR就像電子病歷界的「WWW」，它的導入讓三家使用不同系統的醫院，能以同一標準在網路上互通資料，並接入同一個應用生態系。如果十年後，台灣能在電子病歷應用上百花齊放，形成完整的生態圈，這一刻將被視為歷史的起點。

