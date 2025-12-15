跨院FHIR資料中台成果發表 打通電子病歷互通壁壘

為加速我國醫療資訊化進程，並奠定全國醫療院所跨院協作基礎，衛福部長期規劃進行嚴謹的技術驗證，成功協助三家示範醫院完成導入國際醫學資料標準FHIR電子病歷萃取工具，並於十五日在台北生技園區多功能廳舉辦「跨院FHIR資料中台成果發表會」。

值得關注的是，FHIR科技如同電子病歷領域的WWW，導入這項科技能讓不同系統的醫院，能夠使用共同標準在網路互傳資料，簡單來說，就是利用強大軟體科技，打通跨院電子病歷無法互通的壁壘，因為台灣具有四十套以上電子病歷系統，這些系統彼此之間無法互通無法共享。

衛福部次長呂建德開幕致詞表示，跨院FHIR資料中台成功實現，標誌著原始病歷資料已能順利轉換為國際通用FHIR格式，極大提升不同醫院之間電子病歷資料交換的能力與效率，這是邁向全國醫療資訊共享合作的重要一步。

不同醫院間電子病歷資料交換常因格式不一，受限系統壁壘無法互傳，使得民眾跨院就醫需要花費大量時間和精力調閱與整合資料，間接影響診斷的即時性與治療的連續性。為解決這項重要問題，跨院FHIR資料中台建設應運而生，目的就是實現全國醫療資訊互通有無，推動醫療資料即時共享與應用。

跨院FHIR資料中台將過去分散在各醫院、難以活化的臨床資料，轉化為寶貴的即時醫療決策資源，提升診斷準確度並減少重複檢查。對於病患來說，這不僅提供更便捷的就醫體驗，尤其對慢性病患者、急診病人及偏鄉民眾而言，能夠有效促進醫療的連續性與整體效率。跨院FHIR資料中台應用，將加速醫療資訊的共享與合作，並為全民打造一個更安全、更便捷的醫療環境。

衛福部資訊處長李建璋指出，醫療資訊即時性與準確性，對於提升照護品質至關重要。政府推出跨院FHIR資料中台，肩負著啟動未來推動藍圖的戰略意義。會中除了說明跨院資料中台的推動藍圖，以及未來醫院在推動過程中的策略與方法，並且邀請三家示範醫院代表分享這項創新技術的實務經驗與寶貴成果。