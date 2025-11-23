跨雙展區提升品牌曝光度 「地酒壹號店」臺北國際酒展 席捲人潮熱銷破200萬

多款天茶地酒認證酒品同時也榮獲國際酒品競賽佳績，在地酒壹號店就能一站購足。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】2025臺北國際茶酒咖啡展於日前在南港展覽館圓滿落幕，農業部農村發展及水土保持署臺中分署以「天茶地酒」為核心精神，打造全新亮相的「地酒壹號店」展區，集結臺中大安的安貝斯釀酒故事館與桃園恆器製酒共同參展。以農村風土為底、在地果物為魂的多款特色酒品吸引大批民眾與買家駐足，展期僅數日便創下近200萬元的成交額，成為今年展場最受關注的亮點之一。

此次展區以農村釀造文化為主軸，呈現高粱、琴酒、水果酒、地瓜酒等多元風味，不僅使用來自中苗農村地區的原料，像是外埔六分、霧峰五福、公館黃金小鎮…，融入臺灣果物轉化的創新呈現。現場更邀請咖啡調酒冠軍高心潔推出「咖啡調酒體驗」，以「地酒×咖啡」還有多款地酒特調的跨界組合激發濃郁香氣與層次，成為民眾排隊體驗的熱門活動，展區熱度一路飆升。

地酒壹號店以地酒搭配用酒製作的香腸、油飯，成為酒展最夯組合。（圖/記者廖妙茜翻攝）

除了消費端買氣旺盛，臺中分署以「天茶地酒」為品牌策略推動農村產業鏈，也在此次展中展現階段性成果。安貝斯釀酒故事館因現場試飲反應熱烈，展現品質、風味都能穩定供應的形象，成功接獲酒品代工訂單；恆器製酒則獲得香港英商代理商主動接觸，洽談輸英合作可能性，酒展後馬上訪廠，顯示臺灣農村地酒正受到國際市場高度關注。

與酒展同步，臺中分署也參與於南港展覽館1館舉行的「2025臺北國際茶業博覽會」，設置「天茶壹號店」，展售來自全臺農村的茶品。兩大展區推出「跨展聯合折價券」，民眾於任一展區消費滿額即可獲得另一展區折價券，成功創造逛展動線互動，亦提升品牌整體曝光度。

歡迎2026台北國際酒展再到地酒壹號店找最在地的風土滋味。（圖/記者廖妙茜翻攝）

臺中分署分署長陳榮俊表示，天茶地酒代表的不只是產品，更是農村風土的故事與文化。透過國際級展會舞台，讓更多買家與消費者重新認識台灣農村的釀造能量，也讓地酒與茶品在市場中建立更明確的識別度。他強調，未來將持續推動合作串聯，並深化品牌策略，讓農村從產地到市場都能展現其獨有的價值。此次展會成果不僅展現地酒品牌化推動的能量，更突顯台灣農村產業的創新與潛力，為「天茶地酒」邁向國際市場再添重要里程碑。

