跨雙黃線遭開單！ 外送員逼近嗆警「米蟲.找麻煩」

台北市 / 綜合報導

自己違規在先，還跟員警吵架！一名鄭姓外送員，25日下午騎車行經台北市信義區信義路六段時，在路口迴轉，但他迴轉的位置還在雙黃線上，被後方交通分隊的員警攔下開單，引發外送員不滿，他先是和女警理論，還不斷逼近對方，附近居民更聽到他大罵警察是米蟲，雖然外送員拒絕簽收 罰 單，但違規是事實，警方仍依法製單舉發，可開罰600到1800元。

鄭姓外送員VS.信義交通分隊員警說：「我這個地方本來就可以迴轉啊。」外送員被員警攔下，但他很不服氣，鄭姓外送員VS.信義交通分隊員警說：「(可以迴轉，沒有說你不能迴轉)，我是壓在最後一秒，妳不能說我壓到啦，(所以我說你跨越雙黃線啊)。」

強調自己沒有違規，外送員和警方當街理論，見女警堅持開單，他怒上心頭。信義交通分隊員警VS.鄭姓外送員說：「我沒有找麻煩啊，我們工作就是要開交通罰單，(妳在找麻煩就對了)，你不要靠我這麼近啦。」

身材高大的外送員突然逼近，女警立刻喝令對方後退，支援警力隨後抵達現場，外送員情緒還是很激動。目擊民眾說：「他還大罵警察都是米蟲。」，原來這名鄭姓外送員，在路口違規迴轉，不但被監視器拍得清清楚楚，後方交通分隊的員警也當場撞見，雖然這個路口的確可以迴轉，但仔細看外送員迴轉的位置，還是在雙黃線上，不依規定駛入來車道，可開罰600到1800百元。

記者孫宇莉說：「事發就在台北市信義區的信義路六段，附近居民說，因為這邊飲食店林立，經常會有騎士違規迴轉，就是為了方便取餐跟買飯。」事發地點就在台北市信義路六段，因為道路另一頭有很多餐飲店，附近民眾說不少車輛，會為了取餐或買飯違規迴轉。

信義交通分隊員警VS.鄭姓外送員說：「或是要拒簽拒收，(不要給我簽啦)。」鄭姓外送違規在先被警方取締，還把怒氣發在員警身上，即便他事後拒絕簽收罰單，警方仍依法製單舉發，要想不收到罰單唯一方法，就是遵守交通規則，守護自己與他人安全。

