跨領域創新研發 南應餐飲張淑禎獲2國際發明獎
記者汪惠松／永康報導
台南應用科大餐飲系助理教授張淑禎長期深耕食農與地方產業議題，推動產業特色與價值升級，在二０二五年國際創新與發明系列競賽中，從跨國數百件競爭作品中脫穎而出，一舉獲得學術界最高榮譽「國際發明家獎」與「國際創新發明競賽金牌獎」。
深耕食農與地方產業的張淑禎，擁有多項創新發明專利，並多次獲得國內外重要獎項肯定。她以餐飲專業為核心，整合ＵＳＲ大學社會責任、ＡＩ科技應用、食品科技、智慧農業與地方創生，從在地產業痛點出發，推動產業特色與價值升級之智慧應用，逐步建立可持續運作的地方產業鏈。
除研發與場域實作外，張淑禎亦積極將專業融入跨域課程設計，將ＡＩ、永續、食農教育與創新開發導入教學，帶領學生以專案式實作進入地方場域，協助產業建構更完整的地方創生與永續發展策略，培育具備跨域協作與科技應用能力的新世代人才。
張淑禎獲得國際發明家獎與國際創新發明競賽金牌獎，由台灣大學名譽教授吳文希榮譽理事長親自頒獎，高度肯定其在跨領域研發與技術創新上的卓越成就。
張淑禎除展現創新研發的專業能量，也彰顯台南應大在跨領域整合、ＵＳＲ推動與ＡＩ教育上的成果。未來將持續以研究與實務結合，為台灣地方創生、永續發展與科技整合注入更多可能，並期待促成與政府部會、地方產業的更深度的合作。
