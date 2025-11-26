跨領域合作啟動！高醫大倡議都會原住民健康、教育與文化永續前行

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄醫學大學長期深耕南臺灣醫療教育，累積27年偏鄉醫療服務經驗，在全國醫療奉獻獎中培育得獎者數量名列前茅，展現校方在原住民族健康與永續發展領域的深厚投入。高醫不僅重視族群文化，更致力於健康照護、教育機會與社會支持的全面推動。

高雄醫學大學於114年正式成立「原民健康照護暨文化永續中心」，以推動原住民族健康與文化永續為核心使命，涵蓋四大方向：原住民學生優質培育與生活支持、跨專業族群健康研究與服務、文化敏感度與醫療平權教育，以及深化與在地族群社群的跨域合作。

中心於25日在「高雄市原住民故事館」舉辦「都會區原住民永續—耆老與族人座談會」，邀集政府、醫療、文化及社團領域的多位重要代表與會，包括高醫大副校長林志隆醫師、高雄市原民會教文組組長葛書宏、原民健康照護暨文化永續中心副主任林宏糧教授、高雄市立小港醫院長照醫養整合中心督導巫秀珊、高雄市都會區總頭目林信明、高雄市原住民溫馨關懷協會理事長宋紹銘、高雄市原住民阿美族文教發展協會理事長萬又娟、高雄市宜灣文化運動協會理事長葉尹狨等貴賓共同出席。

林志隆副校長致詞時表示，面對都市原住民族在健康風險、醫療可近性與慢性病預防上的挑戰，高醫團隊多年來在部落服務、族群健康研究、醫療外展與公共衛生推廣方面均累積深厚成果，而這些成果的核心，是族人願意與高醫共同前行。

活動中亦舉辦「高醫大醫學教育原住民族語繪本」發表會，由高醫學生許柔艾與陳子誼共同創作。該繪本以生動插畫搭配精簡文字，協助學童透過故事學習族語詞彙與語句，並培養思考力與想像力，藉此促進族語傳承教育的新形式。

原民會葛書宏組長於座談中指出，永續並非單向給予，而是相互陪伴與共同學習。在快速變遷的都市生活中，族語傳承、文化認同、心理健康、家庭支持及社會連結，都面臨嶄新挑戰，亟需跨領域合作。

原民健康照護暨文化永續中心副主任林宏糧教授表示，高醫期待未來能與長輩、族人及城市中的各合作單位建立更緊密的夥伴關係，不僅在臨床醫療面向，更在健康教育、文化尊重及人才培育上深化合作，打造跨領域、跨文化的支持網絡，使原住民族文化更加堅韌、健康更普及，並為下一代建構更有希望的未來。（圖／記者王雯玲翻攝）