跨領域學習與實務應用 商業智慧雲創新微學程社群分享交流收穫滿滿





為提供學生對現代商業智慧平台經營管理、策略分析等，有更寬廣多元領域的修課機會，長榮大學於114-1學期開設商業智慧雲創新微學程。經過修習8個學分與AI雲端實務，學生社群舉辦交流分享活動，參與學生十分踴躍。透過生動的案例與經驗分享，同學們了解精準提問對提升AI使用成效的重要性，收穫滿滿。

授課教師許光毅副教授表示，為幫助學生進一步認識商業智慧雲創新微學程，管理學院於本學期初舉辦說明會。學程為非資訊相關科系學生設計，強調跨領域學習與實務應用，協助學生在沒有程式背景的情況下，也能有效掌握AI相關知識。修習此學程系列課程，有8個學分解鎖AI與雲端實務，開拓更多職場機會。

交流分享活動，以如何向AI精準問問題為主題，參與同學一起探索人工智慧在學習與生活中的實際應用。學員們一邊聆聽分享、一邊享用pizza，分享各自使用AI的經驗與心得，彼此交流不同觀點，展現社群共學的精神與學程帶來的學習活力。透過學生社群平台，學員可隨時提出學習上的疑問，並獲得同儕與夥伴的回饋與協助。

許光毅副教授表示，微學程程式設計模組以Python或資訊科技概論課程為主，協助零基礎同學循序建立程式素養。雲端服務佈建與設計以AWS為核心，帶領學生理解並操作各項雲端服務，建置運算環境並完成部署，並導入ChatGPT進行情境實作，降低門檻、加速學習。商業智慧創新實作則以專題為核心，提供彈性完成的學習方式。

許光毅副教授表示，微學程有程式語言入門、機器學習、資料視覺化、雲端服務設計，並通過實作課程，把知識變成真實的專案成果。課程內容提供學生對現代商業智慧平台經營管理、策略分析等。修習此微學程可強化履歷、拓展國際交流與競賽經驗，累積實戰與就業力。還有機會參加跨領域競賽取得專業證照，為未來的職場挑戰做好充分準備。

