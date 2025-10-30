跨領域專業攜手 「台灣生命永續經營協會」開創善終關懷新格局

台灣生命永續經營協會於正式成立，在第一屆第一次會員大會中，該協會榮譽理事長慧開法師、首屆理事長台大教授陳開憲，以及來自學術界、會計師、律師、預防醫學專家等各界菁英齊聚一堂，共同見證這個以「生命永續經營」為使命的協會誕生。 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 一個別具意義的公益性社會團體—台灣生命永續經營協會於正式成立，在第一屆第一次會員大會中，該協會榮譽理事長慧開法師、首屆理事長台大教授陳開憲，以及來自學術界、會計師、律師、預防醫學專家等各界菁英齊聚一堂，共同見證這個以「生命永續經營」為使命的協會誕生。

這群志同道合的創會成員，懷抱著深切的社會關懷，宣導台灣高齡化社會做好善終的準備。協會的成立源於對現代人老年安養與善終課題的深度關注。參與成員們觀察到，儘管醫療科技不斷進步，但社會大眾對於生命終點的準備與認知仍顯不足，許多家庭在面對親人離世時，往往陷入慌亂與遺憾。

有鑑於此，此協會以非營利為目的，致力推動四大核心理念：

推廣健康養老與自然善終，幫助大眾建立正向生死觀。

結合理論與實務，提供教育訓練、專業諮詢與陪伴服務。

促進社會關懷與國際交流，打造善終友善的社會環境。

倡導「瀟灑往生、乘願再來」的生命哲學，讓生死大事回歸自然與自在。

成立大會特別安排慧開法師主講「生命永續的經營」，分享如何透過智慧與慈悲，協助從容面對生命的最後篇章。期許跨領域專業人士的參與，能為協會注入了學術的深度、法律的保障、醫學的專業與實務的經驗，形成完整的支持網絡。

該協會深信，善終不僅是個人的課題，更是整個社會的責任。我們期許從台南出發，將生命永續經營的理念推廣至全台灣，讓每個角落的民眾都能經營生命的永續。誠摯邀請認同我們理念的各界朋友加入，共同實踐深層社會轉化，為台灣打造一個更溫暖、更友善的善終環境。

另外，11月23日協會將舉辦「生命的永續經營」專題講座，世紀對談──國際知名生死學教授慧開法師與安寧療護之母趙可式教授，此講座免費參與，機會難得，歡迎踴躍報名，共享心靈饗宴。欲參加者，可透過此表單報名請上此表單報名。會址: 台南市富北街18號7樓之1。

