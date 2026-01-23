跨領域投資 建商瘋能源事業

鄉林董事長賴正鎰指出，將成立百分百持股子公司，經營能源貿易事業。（王莫昀攝）

昔日不動產業者跨域投資，熱門選項為飯店、商場、遊樂園，不過，近年來跨足能源事業比例明顯攀升，鄉林集團董事長賴正鎰接受訪問時透露，集團將正式跨足能源產業，啟動天然氣國際貿易新事業。該業務由即將成立的全資子公司「鄉都能源」負責營運，初期投資金額達50億元，採分期投入，首批交易預計將於近期內展開。

建築業近年來陸續有業者看好能源市場，先後投入發展，如6年多前有房仲教父王應傑找來金主成立中佳電力（目前退出經營團隊），其他還有寶佳集團副董事長林家宏支持創立的寶晶能源，而三地集團不僅成立三地能源，也併購加油體系的北基國際。

賴正鎰指出，高效能運算（HPC）、智慧型手機、車用、物聯網和消費性電子等領域，包括電動車、AI科技與資料中心的耗電需求更將會是大爆發，全球電量需求大增，預估到2030年，能源需求將增加10至20倍，鄉林已經成立新事業部門，積極進行投資中東或美國等重要的能源供給公司，包含石油與天然氣，為集團尋求房地產與旅遊之外，一筆新的重大固定營收。

國際能源署（IEA）預測，至2035年，乾淨能源中的再生能源在全球電力結構中的成長速度將全面超越其他主要發電來源，其中尤以太陽能最為突出。這波擴張動能，主要來自AI資料中心迅速增加的用電需求，以及電動車與空調設備普及所帶動的整體電力消耗，全球用電需求預期至少將增加40％。

賴正鎰認為，AI資料中心的用電需求，正以空前速度快速攀升，這也就是為什麼AI被市場形容為「吞電怪獸」，真的不是誇張的說法，隨著隨算力需求呈指數型成長，高耗能的AI產業與資料數據中心規模也隨之大幅擴張，最近在美國與中國大陸市場上流傳著「AI的終點是電力」。

他說，未來是能源時代，誰掌握能源，誰就能擁有天下，未來十年將會是能源發展的關鍵十年。從投資角度來看，再生能源與能源轉型，將是鄉林集團投資獲取可預期的穩定收益的新選項之一。

初跨入能源產業，將先切入天然氣貿易市場。賴正鎰指出，此項能源貿易主要透過參與國際公開招標，向卡達等中東國家取得價格具優勢的天然氣，再轉售給台灣中油、日本、韓國等國家能源買家。他強調，此模式屬貿易型態，目前國內業界從業者稀少，具有相當利潤潛力。

「跟很多人談了2、3年，今年終於可以做了，這不只是做台灣的生意，也可以賣到國際市場。」賴正鎰強調，能源產業一直是鄉林長期規畫的重要方向，此次則是正式啟動具體行動，為公司開啟全新成長動能。

鄉林目前已租賃一艘大型天然氣船，以因應大宗天然氣的國際運輸需求。賴正鎰表示該類船舶租賃門檻高，並非輕易可取得，顯示鄉林已有充分準備切入此高度專業領域。

公司規畫，天然氣業務初期將以10萬噸為起點，視市場需求逐步擴充至30萬至50萬噸。賴正鎰補充，能源合作得標後，一般合約5至10年，穩定營收對鄉林整體營運將帶來實質助益。但相信新的能源技術會不斷推陳出新，預估投資能源項目的第一年將可帶入新台幣40、50億元的營收，未來2至3年將可陸續增速達到2、300億元的進帳。