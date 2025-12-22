跨領域挑戰大型晚會 李多慧主持初體驗心得曝光

李多慧主持初體驗。（經紀人提供）

李多慧來台發展邁入第三年，近日接下「2026台南好young」《搖滾耶誕演唱會》，於20日圓滿落幕，首次接主持棒的她，這回與籃籃搭檔，對於「第一次經驗」最感謝就是籃籃。

從未主持過的李多慧，跨領域挑戰大型晚會，她表示，當初接獲邀約時，一度擔心做不好搞砸，但經過考慮後仍決定接下這次的邀約，沒想到站上舞台時，表演比預期順利，讓她覺得很有意義。當天活動原本主辦單位安排她在韓國歌手登場時，協助以韓文進行提問，搭檔籃籃則以中文串場，但過程中李多慧向團隊提出希望嘗試中、韓文雙語主持，「雖然心裡也有點擔心，但最後能順利完成，對我來說真的很重要。」

廣告 廣告

完成主持初體驗，李多慧感謝搭檔籃籃讓她在台上更自在，並表示「即使是第一次挑戰 MC，我能不那麼緊張地完成，真的都是因為籃籃。」而籃籃也鼓勵她：「多慧，你真的做得很好，一定可以順利完成的！」這番話讓她瞬間獲得很大的力量，「當感受到有人相信你、支持你時，就會覺得再困難的事情也能做到。」

更多鏡週刊報導

李多慧的各種萌都給了EA7 台中一日店長發電力爆棚

徐若瑄領軍《辛亥隧道》吹陰風 啦啦隊女神李多慧初闖鬼片界

有片／李多慧非第一次為台灣伸援手 昔買車預算50萬卻捐50萬！公益暖舉紀錄粉絲淚崩