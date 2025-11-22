跨領域科學排名 北科大緊咬成台交清躋身
[NOWnews今日新聞] 英國高等教育評比機構泰晤士高等教育（THE）近日公布「2026跨學科科學排名」（Interdisciplinary Science Rankings），台灣共有7所大學躋身全球前150名，其中成大為台灣第一，而前五名除傳統頂大外也包含台北科技大學。北科大校長王錫福指出，排名展現跨學科產學研發上的成果與能量。
「2026跨學科科學排名」目的在反映全球大學在跨域科學研究上的表現。本排名涵蓋來自 94 個國家或地區、共 911 所大學，並採用 11 項指標，從三大面向評估大學表現：「投入」（經費資源）、「過程」（成果衡量、研究設施、行政支持與升遷機制）以及「產出」（學術論文、研究品質與學術聲望）。
在本次榜單中，台灣共有7所大學進入全球150名內，其中排名最佳為「成功大學」奪得台灣冠軍、世界排名第35名。其餘依序為台大世界排名39名、台灣第2名；陽明交大世界排名74名、台灣第3名；清大世界排名84名、台灣第4名；國立台北科技大學世界排名138名、台灣第5名。
王錫福表示，學校近年積極拓展產學合作，聚焦能源、半導體、智慧製造與AI等領域的跨域整合實務研究型產業計畫，近四年產學合作投入經費每年成長5％至10％，最新一年規模將近7億元，顯示企業與產業界對北科大研發實力的高度肯定。
北科大也積極回應國家重點戰略產業需求，設立技職體系中唯一的太空研究所，專注發展太空產業中的衛星通訊技術，結合通訊、電子、材料、AI等多元專業領域，並獲教育部支持成立「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地」，培育具跨域科技能力與系統整合專長的關鍵人才。
