跨領域部門世代合作 第13波安居緝毒成果豐碩

【民眾新聞葉柏成台北報導】行政院長卓榮泰今（2）日出席114年「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」成果記者會時表示，「新世代反毒策略行動綱領」自推動以來，已進入第三期，每年平均毒品施用人數除由第一期迄今下降1萬1千多人，查獲毒品數量更增加5.74倍。他強調，此次安居緝毒專案，除了看到所有執法人員同心協力執行「新世代反毒策略行動綱領」的成就外，更看到政府必須加強毒品管制的必要性。

《圖說》行政院長卓榮泰出席114年「第13波安居緝毒暨重大毒品案件」成果記者會合影。〈行政院提供〉

114年第13波安居緝毒暨重大毒品案件專案自10月7日執行至26日，聚焦依托咪酯、愷他命及彩虹菸等新興毒品，共計查獲毒品嫌疑人數1,969人；製造、運輸、販賣毒品756人；查扣各級毒品407.4公斤；破獲製毒工廠、分裝場、植栽場74處，其中查獲依托咪酯製毒工廠70處，占全部製毒基地94.6%。

廣告 廣告

卓榮泰首先聽取臺灣高等檢察署詹常輝檢察官說明第13波安居緝毒專案執行成果，瞭解緝毒情形及成效，並依序檢視「破獲二級毒品依托咪酯製造工廠案」、「破獲海運貨櫃運輸四級毒品先驅原料1-甲基苯基-1-丙酮案」、「破獲快艇走私二級毒品大麻案」、「破獲三級毒品彩虹菸分裝場、製毒工廠案」、「跨國合作查獲空運走私一級毒品海洛因案」、「破獲分裝、販賣二級毒品依托咪酯、三級毒品愷他命案」、「破獲外籍人士栽種二級毒品罌粟花案」等7案重大查緝成果。

《圖說》執法人員同心協力執行看到「新世代反毒策略行動綱領」的成果。〈行政院提供〉

卓榮泰強調，此次緝毒成果破獲犯嫌在民宅頂樓栽種罌粟花花圃，而政府在邊境關口對於入境旅客攜帶動植物或其產品已有相關檢疫及管制措施，但此次仍出現缺失漏洞，請有關單位持續精進相關查緝作為。

《圖說》第二級毒品大麻花。〈行政院提供〉

此外，部分網路購物平臺未能自律，在平臺上摻雜及暗藏毒品販賣情事，在「打詐新四法」實施後，政府一定會嚴加管理，也請行政院林明昕政委及法務部鄭銘謙部長共同研議，針對類此非法販售毒品之網路購物平臺，一定要強力要求，如平臺無法達到政府最高標準，將施以最強烈手段，以保護國人安全。

《圖說》毒品成品。〈行政院提供〉

卓榮泰指出，此次安居緝毒專案，除了看到所有執法人員同心協力執行「新世代反毒策略行動綱領」的成就外，更看到政府必須加強毒品管制的必要性。政府不會讓國人失望，會妥適管理毒品源頭，減輕執法人員查緝負擔，更重要的是加大、加快毒品防制力道，避免國人暴露在危險之中，並維護下一代的身心健全。