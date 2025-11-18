跨黨批川普！與蓬佩奧同台反對川普對外政策 希拉蕊：中共才是問題

希拉蕊（右）與蓬佩奧（左）罕見同台。 圖：翻攝自哥倫比亞大學國際公共事務學院 YouTube

[Newtalk新聞] 川普第二任期的種種措施與脫序現象，在美國內外已然引起了各方爭議與反對，如今甚至促成兩位老對手同台批判。11 月 12 日，歐巴馬時代前國務卿、前總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），以及川普第一任期的國務卿麥可．蓬佩奧（Michael "Mike" Pompeo）共同出席，警告美國的戰略收縮，將導致敵人更加強大。

希拉蕊批評川普對外政策。圖：翻攝自哥倫比亞大學國際公共事務學院 YouTube

兩人之間在政治上關係向來不算好，不僅分別為民主黨與共和黨籍，據 X 帳號《曹長青》表示，希拉蕊還曾公開批評蓬佩奧「很可悲」，而蓬佩奧也曾指稱希拉蕊在電郵門事件中，透過刪除郵件故意掩蓋罪證。

廣告 廣告

而就是這樣的兩人，在上週由哥倫比亞大學國際公共事務學院（Columbia SIPA）播出的〈地緣政治棋盤：當前全球動盪的影響〉（The Geopolitical Chessboard: Implications of the Current Global Ferment）節目中竟共同出席，批評川普的對外政策。

希拉蕊表示，五角大廈很可能打算將主要關注西半球（主要是美洲），因而從舊世界部分抽身，讓俄羅斯主導東歐、中國主導東亞，近期在拉丁美洲的大規模行動可佐證這一點。她認為這將「是場災難」，呼籲應該將中國共產黨視作（美國）面對的主要問題。

蓬佩奧則對希拉蕊的說法表示贊同，但更將主張放在所謂的「美國霸權」上，即美國應堅守西方價值，並牢牢掌握領導權。他提到「我希望美國價值觀在未來 250 年內主導世界......我想影響每一個勢力範圍。」依據兩人的說法，儘管路線差異頗大，但皆主張對中國採取強硬態度。

蓬佩奧近日還成為烏克蘭國防公司 Fire Point 諮詢委員會成員。圖：翻攝自 X《Slava》

儘管國防部長皮特．海格塞斯（Peter Hegseth）仍承諾美國將「堅決捍衛」其在印太地區的利益，但從川普任內對援烏的態度，加上近期準備撤回在羅馬尼亞的駐軍，皆可看出其對俄羅斯事務的緩和態度。蓬佩奧擔憂對中共會變成類似的情況，表示「中國共產黨想要砍下我們的頭顱」。

另一方面，中國《觀察者網》則稱希拉蕊和蓬佩奧為「蛇鼠一窩」，並重申中美關係的健康穩定，不僅符合兩國人民的根本利益，也是世界各國和國際社會的普遍期待。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 戰狼開戰高市早苗! 日網用「中外交部格式產生器」回嗆 : 台灣是獨立國家

OPT將被美「一刀斬斷」? 邁向職場跳板被抽 41.8萬留學生畢業恐遭趕走