跨黨派交流 澎湖縣長陳光復率隊參訪台中智慧城市治理

跨黨派交流，民進黨籍 澎湖縣長率隊參訪台中，國民黨籍市長盧秀燕親自接待。（圖：寇世菁攝）

台中市推動智慧城市有成，澎湖縣長陳光復跨黨派交流，18日率領縣府團隊參訪台中市，市長盧秀燕親自接待，盛讚縣長施政超越黨派，以民為本，台中通數位平台已接通鄰近南投縣，希望台中通也通澎湖，嘉惠更多民眾。縣長陳光復則對台中購物節拚經濟印象深刻，直說：來考察的七十多名主管準備要消費抽好宅了。

民進黨籍澎湖縣長陳光復，率領縣府團隊七十多人，跨海參訪台中市府，市長盧秀燕率局處首長親自接待，還說陳縣長當過立委，是她的前輩，雙方就市民數位服務、智慧交通與智慧環境等面向，深入交流，期盼未來能展開更多跨縣市合作，利用數位共同提升市民生活品質。

廣告 廣告

澎湖縣長陳光復表示，台中市政府在智慧治理、跨局處整合與城市數位化成績亮眼，尤其《台中通》具高度參考價值。期盼藉由交流參訪，作為澎湖後續推動智慧城市的重要借鏡。陳光復說，台中通得到很多國際大獎，澎湖是觀光縣，需要智慧管理，比如烏賊車和空汙管制等都需要科技監測，笑稱學習交流時間太短，下次時間要多點，縣長更對台中購物節拚經濟印象深刻，聽到只要台中消費就有機會抽好宅，直說縣府七十多名主管都準備好要抽好宅了。

盧秀燕則說，她代表市府和市民歡迎澎湖縣長到訪，台灣各縣市各有特色和強項，澎湖的觀光旅遊和生態環保，都極為傑出，也有台中學習之處，台中市全台第二大城市，人口眾多，成立數位局，透過智慧管理和服務，嘉惠市民，台中還要再進步，希望有機會也跨海到澎湖學習。

盧秀燕表示，數位力就是城市競爭力，透過系統整合、跨局處協作與AI等新興技術導入，讓市民享受安全、便利且高效的服務，也樂於分享，去年底在她和南投縣長許淑華的推動下，台中數位平台《台中通》已正式通南投，開啟許多中投數位服務。此次陳縣長率團來交流，展現澎湖對智慧治理的重視，期盼台中通和澎湖通也能接通，嘉惠更多民眾。

盧秀燕指出，台中市除了在智慧治理上打造數位市民平台《台中通TCPASS》，提供2600項市政服務，包括7月上路的好孕專車線上服務，與正在舉辦的台中購物節，台中通就是提供民眾參與的數位平台，目前下載次數已達306萬次，成為地方政府推動數位便民的重要典範。

盧秀燕強調，中市府積極導入AI，除了由她親自參與AI培訓課程，凸顯AI人才培育的重視，市府也積極運用AI優化交通管理、推動智慧號誌及行車安全系統，用科技提升交通效率。同時透過AI廣布智慧環境系統，包括空品感測與污染預警機制，全方位提升台中市市永續與環境品質，打造更智慧、更宜居的幸福城市。

市長、縣長還交換禮物，台中市府澎湖縣府雙方團隊交流，相談甚歡。（寇世菁報導）