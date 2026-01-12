跨黨派民代關注新竹市交通議題 何志勇轟官方稱人行道普及率達6成「與實際體驗差很大」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

新竹人本交通協會於周末在巨城周邊舉辦「零死亡願景散步節」，進一步檢討道路設計對行人不友善之處，跨黨派的新竹地區民意代表也都踴躍出席參與，齊聲呼籲市府正視交通安全，落實行人優先的城市規劃。宣布參選新竹市長的清華大學助理教授何志勇批評，官方宣稱全市人行道普及率達61%，卻與市民實際體驗大相徑庭。他點出巨城商圈周邊缺乏人行道，通學步道僅侷限於校園周邊，導致學童離開學校後即面臨交通威脅，呼籲市府縮短數據與現實的落差，許孩子一條平安回家的路。

新竹市長的清華大學助理教授何志勇批評，官方宣稱全市人行道普及率達61%，卻與市民實際體驗大相徑庭。（圖／協會提供）

立法委員鄭正鈐則強調，將在立法院持續推動行人權益保障，並樂意作為民眾與中央的溝通橋樑，廣納民意，共同完善交通法規與權利保障。

長期關心交通議題的前立法委員游毓蘭則認為，城市文明的指標在於老幼皆能安心行走，「零死亡願景」不應只是口號，更是新竹孩童快樂成長的關鍵，期盼透過法規與實踐，找回步行的尊嚴與快樂。

新竹市議員張祖琰表示，樂見更多同仁加入關注行列，從單打獨鬥到眾志成城，未來將持續監督學區周邊人行道建設，共同完善新竹的步行環境；新竹市議員劉康彥提到，行人安全的改善永無止盡，未來將持續在議會嚴格監督，確保交通改革不間斷。

時代力量新竹市議員蔡惠婷坦言，交通建設改善空間仍大，今日站出來，就是為了替下一代走出一條更安全、更美好的道路；新竹市議員廖子齊分享在瑞典的親身經驗，感嘆友善交通環境帶來的安心感，期許台灣能借鏡國際經驗，早日落實交通零死亡願景。





