跨黨派直指「史詩級錯誤」建設豪賭誰買單？

當一項公共建設能讓藍綠專業官員罕見地站在同一陣線，其荒謬程度恐怕已非爭議二字足以形容。前政務委員張景森痛批高鐵延伸宜蘭為「史詩級的錯誤」，呼籲政府切莫硬幹。綠營前官員愛深責切，藍營前內政部長李鴻源與前交通部長賀陳旦也難忍諍言。超越政黨的重量級批評，揭開了政治紅利下的不堪與憂慮；政府正拿著全民血汗錢，進行一場未經深入思辨，欠缺環境與分配公義的豪賭。

高鐵延伸宜蘭計畫號稱可縮點二三十分鐘通勤時間，但撇除那幾分鐘的快慢，土地徵收背後隱藏的巨大利益分配以及對環境的破壞令人不安。北宜高鐵選址從最初爭議不斷到現在的特定區開發，每一步都精準地踏在炒地皮的敏感神經上。特定區規劃面積從190公頃暴增至420公頃，其中絕大部分是優質農地。民眾黨主席柯文哲直言「講明白啦，根本在炒地皮」，赤裸裸地刺破了政治修辭的泡泡。當建設還在環評階段，周邊地價早已翻倍，這種「建設未動，地產先行」的模式，讓土地開發淪為少數人的盛宴，受害的卻是宜蘭的農業根基。

廣告 廣告

不僅如此，該案預算從最初估算的1,700億元，一路飆升至如今傳出近4,000億元，李鴻源對此質疑，經費劇增難道是隔空抓藥？從專業角度看，台北至宜蘭僅約五六十公里，大約一場全馬馬拉松的距離，真的需要投入近四千億興建高鐵？前交通部長賀陳旦批評，相較於北宜直鐵，高鐵預算高出三倍，未來票價也將貴上三倍。政府口口聲聲說要紓解國道五號塞車，卻無視短程運輸根本無法發揮高鐵效能的技術事實。這不是建設，這是對國庫的集體掠奪。

最令人不安的是公共決策程序的失序。張景森指責交通部與國發會把關失靈，認為這是政治凌駕科學的惡果。一個理性的政府，應在直鐵、台鐵優化與高鐵方案間進行詳盡的政策辯論，而非先有了選票承諾，再逼迫文官與專家「補票」環評。賀陳旦甚至揚言，若行政院強行核定，不排除採取法律行動。

台灣公共建設長期以來重硬體、輕規畫、求選票、博地價。政府若執意進行，專家往往只能背書，異議者只會遭到汰換。台灣面臨少子化與國防預算激增的財政壓力，我們真的有本錢花近四千億元去買一個高鐵延伸的虛名嗎？莫非背後有土地炒作、利益分贓等執政者心目中的無形價值？否則四千億到底是建設還是埋葬台灣的財政未來。

當政府以建設之名行擴張之實、環評淪裝飾，受創最深的除了土地與環境，就是社會弱勢與國家財政。如果為了節省不到半小時車程，要葬送四千億公帑、毀滅四百公頃良田，這絕對不是宜蘭人之福，更非全民樂見。

更多品觀點報導

驚悚連環撞！宜蘭6車追撞4傷 彰化酒駕男撞3車遭法辦

賴清德想搞法理台獨？子弟兵林宜瑾也是可隨意塗銷的立委

