跨黨派示警 美民主黨參議員發聲：此刻削弱台灣防衛不是時候

民主黨參議員蓋耶哥在X平台發聲，直言現在並不是削弱台灣國防的時候，呼籲台灣國會重新評估。（翻攝自臉書/Senator Ruben Gallego）

繼美國共和黨重量級參議員公開批評台灣在野黨杯葛國防預算、無視台灣安全後，美國民主黨也出現關切聲音。上週才率團訪台的民主黨籍聯邦參議員蓋耶哥 （Ruben Gallego） 今日在社群平台X發文，引用美國媒體報導指出，台灣國會此刻削減或杯葛國防預算，將對台灣安全構成實質風險，呼籲台灣立法院重新審慎考量相關決定。

蓋耶哥在貼文中直言，現在並不是削弱台灣防衛能力的時候，刪減國防預算將動搖對關鍵武器系統的投資，而此舉正發生在中國威脅持續升高的關鍵時刻。他強調，台灣的國會應重新評估相關作為，確保必要的防衛能力不被削弱。

蓋耶哥曾任美國海軍陸戰隊軍官，並實際參與伊拉克戰爭，長期在國會支持強化美台安全合作與台灣自我防衛能力。外界解讀，美國國會近期接連出現跨黨派聲音，對台灣內部杯葛國防預算的政治操作表達憂慮，也凸顯相關議題已引發華府高度關注。

