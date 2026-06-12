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跨黨派立委成立「立法院國際投資台灣促進會」藍委：感謝賴總統最近在能源政策有新想法。曾薏蘋攝

跨黨派立委成立「立法院國際投資台灣促進會」藍委：感謝賴總統最近在能源政策有新想法。曾薏蘋攝

為了促進國際企業投資台灣，跨黨派立委今成立「立法院國際投資台灣促進會」，盼強化國際企業、商會、投資機構與政府部門、國會間的溝通，會長也是民進黨立委張雅琳表示，台灣正站在非常關鍵位置，有完整的半導體產業聚落，具高度競爭力的科技製造能量，持續發展再生能源、數位經濟與國際服務產業，都是吸引國際投資的重要基礎。藍委葛如鈞說，非常感謝總統賴清德最近在能源政策有一些新想法，這樣的一個轉向，相信也會影響下一波的國際投資更願意深耕台灣。

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此外，「立法院國際投資台灣促進會」今成立，會中一致鼓掌通過組織章程，及推選會長張雅琳、4位副會長包括立委葛如鈞、邱議瑩、林楚茵、李昆澤，立委蔡其昌、王定宇擔任榮譽會長。包括半導體、能源、電商、藥廠等國際指標企業、外國商會、駐台機構代表也與會，共同關注台灣投資環境發展。

張雅琳致詞時指出，成立促進會首要任務就是把第一線企業遇到的問題更快帶進立法院，也把立法院推動制度改革的方向更有效率地跟國際社會對話。

張也引據投審會統計資料，過去十年對台投資的前三大外商，分別是記憶體製造商 Micron Technology（美光）、離岸風電開發商沃旭能源，以及半導體設備龍頭艾司摩爾，半導體與再生能源已經成為國際資本投資台灣的重要支柱。

她強調，國際投資台灣促進會未來將定期邀請國內外企業、投資機構、產業團體、商會及專家學者，就台灣的投資環境、產業政策、法規制度以及國際經貿趨勢來進行交流。希望把產業第一線實務經驗帶進立法院的法案討論及政策研議，協助政府持續優化制度設計。

王定宇致詞指出，世界面臨區域緊張局勢、氣候變遷等各式挑戰，台灣擁有三大優勢，包括民主法治、科技與製造業量能，及值得信賴的台灣人，希望國際企業持續投資台灣，惠及世界，業者若投資過程遇到政府部門、文化差異所生溝通問題，促進會樂意提供協助，期許大家攜手共創輝煌，讓世界更美好。

葛如鈞致詞表示，榮譽會長、會長、副會長一起努力推進成立這個平台，代表著科技產業投資的促進，是不分黨派、沒有政治色彩，大家只有台灣的顏色、中華民國的韌性。

葛如鈞說，非常感謝總統賴清德最近在能源政策有一些新想法，AI時代的用電需求、低碳供應鏈的壓力，以及能源安全挑戰，讓台灣更務實檢討能源組合。

他說，40、50年前，台灣政府投資48％，荷蘭飛利浦公司也投入27％的股份，加上其他的投資人，共同成立台積電，現在的護國神山首腦，也成了世界的護國神山。相信促進會能夠跟大家一起打造下一座世界神山，可能是在 AI、半導體、能源科技、無人機、機器人、生醫、資安，或者下一代的數位經濟。

駐台北韓國代表部代理代表高尚郁稱許，台灣經濟去年成長了百分之8.7，今年第一季也成長了百分之14.5，是39年來最高的數據；台灣市場資金規模，現在也站到全球第五位；從最近Computex論壇，可見全球對台灣AI及半導體產業發展的興趣，也展現了台灣未來的潛力。

高尚郁表示，他到台北之後，觀察到台韓經濟關係，比他想像中更緊密，雙邊貿易值從2023年的400多億美元，成長到2025年超越900億美元。

他說，2025年韓國已成為台灣第3大貿易夥伴，而台灣也是韓國第5大貿易夥伴，一開始認為韓國、台灣是經濟競爭者，但其實彼此已不可或缺，供應鏈緊密相連，尤其在半導體產業上。迎向AI新時代，相信台韓未來有更多合作機會。

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