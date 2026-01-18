「跩個二五八萬」從哪來？內行曝：麻將中最容易胡牌的組合

有網友在社群平台Threads發文表示，路上聽到有人抱怨「每次都一副跩個二五八萬的臉，讓人超不爽」，讓他好奇，為什麼是「二五八」？有網友解釋，因為麻將中二五八萬最容易胡牌才形成的。

網友解釋「打麻將二五八萬 最容易聽且最容易胡」。（示意圖／pixabay）

貼文引發網友熱烈回應，不少人分享各種約定成俗的數字用語，包括「三下五除二也很酷」、「致上十二萬分歉意」、「你到底在精彩五三九什麼啦」等說法，認為這些用語多半只是習慣成自然。

有內行網友笑稱，原PO會提出這個疑問，可能不太常打麻將。該網友解釋，「機率上這個牌最容易聽且最容易胡，所以叫跩個二五八萬，前中期聽真的跩。為什麼不是147或369，是因為胡牌機率會比258低一點。」有網友留言表示「我也是學了怎麼打麻將才理解這個說法的真意。」

也有不少網友歪樓表示「而且一定要萬嗎？不能是索或筒嗎」、「我都單吊五萬」、「跩個九九乘法表」。根據教育部重編國語辭典，「跩」作動詞時指走路搖晃、一搖一擺；作形容詞使用，則有得意忘形的意思。

