「跩個二五八萬」為何不能換數字？內行揭真相：與麻將有關

中文流行語層出不窮，一名網友分享，近日聽到一個久違的詞語「跩個二五八萬」，讓他好奇為何不能換成其他數字，意外掀起熱烈討論，有內行網友解釋，其實這個用語源自「麻將」，因為聽二萬、五萬與八萬後，胡牌機率較高，玩家常會露出得意神情，久而久之便演變成形容人很跩的說法。

一名網友近日在社群平台Threads分享，意外聽到路人抱怨某人「每次都一副跩個二五八萬的臉，讓人超不爽。」這個很久沒聽到的詞語讓他忍不住好奇，為什麼偏偏是「二五八」，而不是「三四七」？

貼文引發熱烈討論，不少人留言分享各種「數字用語」，認為這些說法多半只是約定成俗，例如「你管他三七二十一」、「致上十二萬分歉意，而不是十三萬分」、「你到底在精彩五三九什麼啦」、「沒時間聽別人五四三一樣」。

也有內行網友笑說，原PO會提出這個疑問，可能不太常打麻將，因為「跩個二五八萬」源自麻將術語，聽「二、五、八萬」較容易胡牌，拿到這種牌的玩家往往會露出得意表情，久而久之就演變成形容人態度囂張、很跩的意思。至於為什麼不是「一四七」或「三六九」，則是因為這些組合的胡牌機率相對更低，因此沒有流行起來。

根據《中時新聞網》查詢教育部重編國語辭典，「跩」作動詞時指走路搖晃、一搖一擺；作形容詞使用，則有得意忘形的意思。

