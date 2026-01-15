跪了800年該站起來？秦檜後人怒求拆除祖先跪像 專家1句話霸氣打臉

大陸中心／唐家興報導

祖先跪了800年該站起來了！秦檜後人怒喊應拆祖先跪像，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自百度百科）

秦檜後人要求拆除祖先跪像的消息，再度掀起跨越800年的歷史論戰！南宋名將岳飛的忠魂受後世景仰，而長跪其墓前的秦檜夫婦像，早已成為世人公認的「奸臣」代名詞。如今，一名自稱秦檜後裔的教師公開抗議，宣稱祖先「跪夠了」，要求歷史翻頁移除雕像，此舉瞬間點燃網民怒火，更遭到學界強硬回絕。

【岳飛忠魂不滅 秦檜成千古罪人】

回顧南宋歷史，抗金名將岳飛戰功彪炳，卻在權臣構陷下含冤而死。史料記載，當時秦檜在朝中極力主導議和，最終以「莫須有」的罪名害死岳飛，導致南宋國勢一蹶不振。從此，岳飛被神化為民族英雄，秦檜則被釘在歷史恥辱柱上，永世不得翻身。

【跪像誕生 成為善惡對比的歷史象徵】

宋寧宗即位後為岳飛平反，並在岳王廟前設置秦檜夫婦跪像。這項舉動迅速獲得民間共鳴，百姓祭拜岳飛時，總會對著奸臣像唾罵、擊打，甚至有人吐口水洩憤。跪像在中國各地岳王廟屢見不鮮，成為警示世人「善惡有報」最強烈的符號。

數百年來，這些跪像歷經多次破壞與重鑄，即便外觀斑駁不堪，卻始終被保留下來，象徵著歷史公論不容挑戰。

民眾祭拜岳飛時，總會對著秦檜夫婦跪像唾罵、擊打，甚至有人吐口水洩憤：甚至秦檜妻子王氏的胸部也被摸黑打黑了！（圖／翻攝自百度百科）

【後人愧對祖先 800年羞辱仍在延續】

秦檜的惡名不僅寫在史書，更成為後裔心中揮之不去的陰影。清朝乾隆年間的狀元秦大士，身為秦檜後代，曾感嘆寫下：「人從宋後羞名檜，我到墳前愧姓秦。」這短短14個字，道盡了背負祖先罪名的沉重與無奈。

【秦檜後人發聲：祖先該站起來了】

然而，如今一名秦檜後人、身為教師的秦良公開喊話，認為祖先已經跪了超過800年，「該站起來了」。他主張，真正殺害岳飛的元兇是宋高宗趙構，秦檜僅是執行命令，若沒有皇帝首肯，秦檜不可能隻手遮天，認為不該讓秦檜獨自承擔罵名。

此外，秦良更質疑江西九江岳母墓前的秦檜跪像「不合理」，強調岳母去世時岳飛尚未遇害，秦檜與其並無過節，要求相關單位應率先撤除該處雕像。

岳母墓前修建了秦檜夫婦等五奸臣跪像。（圖／翻攝自百度百科）

【專家：不只是雕像 而是歷史記憶】

此番「洗白」言論一出，立刻引發輿論譁然。儘管少數人同情後代處境，但多數史學專家與社會大眾皆持反對意見。學者直言，秦檜跪像早已超越「個人處罰」，它是一種集體歷史記憶，代表的是忠奸分野與民族大義，是是非黑白的標準。

學界嚴正強調，拆除跪像並非正義，反而是在模糊歷史教訓，試圖抹除奸臣應負的政治責任。

【歷史不能抹去 只能記住】

中華文化雖重視認祖歸宗，但更講求以史為鑑。先祖的榮耀是後人的榜樣，而先祖的過錯則是後人的警示。秦檜後人雖然不必為祖先贖罪，但試圖替歷史翻案卻是難以被接受的。

這800年的一跪，跪的不僅是秦檜的軀殼，更是後世對權力失衡與忠義犧牲的永恆反思。歷史可以被原諒，但絕對不能被要求遺忘。

