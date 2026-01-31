路上塞車「第一輛車在幹嘛」？她提問引巨大共鳴 背後原因曝光

（記者洪承恩／綜合報導）每逢交通尖峰時段，路上總會出現塞車的情況。對此，有網友提出疑問，塞車時第一輛車究竟是在幹嘛，沒想到問題拋出以後，立即引起論戰，更是有人出面解釋「時間疊加」的狀況，才會導致交通打結。

這名網友在Threads拋出疑問，她從小時候就感到相當困惑，為何會有塞車的情況發生，且這種狀況發生時，「第一台車為什麼不走？」貼文拋出以後，立即讓釣出許多心中藏著同樣疑惑的人，貼文成為熱搜，討論度也因此不斷增加。

廣告 廣告

示意圖／網友好奇詢問，塞車時第一輛車究竟在幹嘛，引起大量討論。（擷取自免費圖庫Pixabay）

許多人對此留言回應，「對！到一個地方突然就很順了，但還是會塞車，我也不知道為什麼」、「因為他在享受當領頭羊的優越感」、「因為當初買車的時候沒有選配到油門吧」、「怕油門踩下去車會壞又不願意讓後面快的走，會塞不意外」、「明明車有在動為什麼會塞住？我到現在還是不懂。」

示意圖／網友好奇詢問，塞車時第一輛車究竟在幹嘛，引起大量討論。（擷取自免費圖庫Pixabay）

對此，也有內行人出面解釋，這種情況叫做「幽靈塞車」（Phantom Traffic Jams），只要第一輛車突然急剎2秒，第二輛車就會跟著急剎、而第三輛車看見前車剎停，也會跟著停下。且每位駕駛都需要數秒鐘的時間來消化路況、做出反應，不斷向後影響，最終就會導致塞車。

示意圖／網友好奇詢問，塞車時第一輛車究竟在幹嘛，引起大量討論。（擷取自免費圖庫Pixabay）

除了這種情況，每輛車的車況也不太一樣，所需要的剎車時間、間距都有所不同。且車流只要較長，中間就可能會出現烏龜車，不一定都是第一輛車的錯。

更多引新聞報導

李多慧突撂台語！飆出經典國罵「哩洗勒靠」 呆萌口音粉絲融化了

刷完牙不要馬上漱口！牙醫師揭「21年0蛀牙」神招：只要短短幾分鐘

