路上奇觀！ 百座土堆像墳墓 苗栗通霄焢窯啦

苗栗通霄農田出現上百座土堆，引發網友熱議。（圖／東森新聞）





苗栗通霄農田出現上百座土堆，引發網友熱議！民眾拍照上網直呼超壯觀，其實是7日即將登場的親子焢窯活動，傳統農村景象也讓外地人感到新奇。

稻田裡上百座，用小土塊堆成的土堆，土堆口還用紅磚預留了洞口空間，路旁還放了好幾綑木材，民眾經過時拍下發文詢問，這是什麼超壯觀的，不過PO文一出引發熱議。

許多網友說，乍看之下真的很像墳墓，但也有網友給出解答，原來這是焢窯活動，也有趣味留言說，是集體火化地瓜的地方。附近民眾：「其實還好，因為真的是有壯觀，但是那個會讓人家聯想的到。」

附近民眾vs.記者：「焢窯的東西，你有一些人可能晚上看的話會覺得怪怪的，（遠看看起來像一個塚），近看的話，你注意看，然後你就會發覺這個是一個很親子的一個活動。」

苗栗縣通霄鎮將在7日舉辦親子焢窯活動，焢窯為早期農村傳統活動，可以將想吃的食材包到錫箔內，放到窯裡烤，再將窯的土塊稍微壓平，讓食物更好悶熟，烤完的食物原汁原味都被保留，全家一起窯烤的畫面相當溫馨，附近居民參加了好幾屆，對如此壯觀的上百座窯已經見怪不怪，卻讓路過的外地民眾覺得很驚奇。

